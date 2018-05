La Sagra dell'Asparago Rosa a Mezzago

Informazioni, date e orari per partecipare alla sagra

Ebbene sì, esiste un asparago dalla punta rosa, qualità che si coltiva a Mezzago in provincia di Monza Brianza e si gusta nell’ambito della, giunta ormai alla sua 58a edizione. Si tiene ogni anno, in questo 2018, forte di un programma ancora più ricco, ancora più sorprendente. 58 anni di alta gastronomia giunta a un’apoteosi di proposte culturali, culinarie e d’intrattenimento puro. Serate musicali, performance artistiche e promozione del territorio promulgata in molteplici forme sono i temi portanti di questa edizione che vede la partecipazione, domenica 13 maggio, del famoso chef(ricordate il sapiente funambolo dei fornelli che tiene a battesimo il campione di tennisnello spot pubblicitario della pasta Barilla?), in visita a Mezzago per conoscere l’asparago locale e impiegarlo in ricette favolose che solo lui saprà preparare.Centro della valorizzazione del celebrato germoglio è iloperante all’interno di, che inscrive nei suoi menù a misura di popolo tante altre prelibatezze del territorio quali lo stracchino della valle Imagna, i pizzoccheri di Teglio , il Formai de Mut e Strachitunt DOP. La sagra segue non solo il principio dima in parallelo anche quello dellaambientale e sociale. Sono questi i giorni di un ritrovo ideale che vede protagonisti associazioni, produttori agricoli, artigiani e artisti di strada, stand gastronomici e bancarelle, presidi di street food e iniziative a non finire.Ne vogliamo citare qualcuna? Eccovi serviti con lae idi bocce, calcio e altri sport per giovani e adulti. La sagra rivela allora un’anima cool che abbraccia tutto e tutti in un clima di sano divertimento e coinvolgimento pressoché totali grazie all’impegno organizzativo dellacon il sostegno dellae il patrocinio delSagra dell’Asparago RosaPalazzo Archinti, Piazza della Libertà – Mezzago (Monza e Brianza)dal 28 aprile al 25 maggio 2018tutto il giornogratuitosagra gastronomicaconsultare la pagina dedicata sul sito della Pro Lococontattare la Pro Loco al tel. 039/6020288 o inviare una e-mail all’indirizzo info@prolocomezzago.it Per arrivare in paese prendere l’Autostrada A4 fino all’uscita di Cavenago Brianza, poi proseguire per Mezzago; dalla stazione ferroviaria di Monza prendere l’autobus che dalla mattina fino alle ore 20 porta al borgo e ritorno; l’aeroporto di Milano Malpensa è quello di riferimento.Scopri tutte le sagre della Lombardia