La sagra della Zucca a Santa Maria Maggiore: Fuori di Zucca

Informazioni utili, date e orari della Festa della Zucca

Calendario delle aperture

Ottobre 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Anche quest'autunno il borgo di, nella splendida cornice della Val Vigezzo, si tinge di arancione per celebrare la XIX edizione della sagraIntagliate e trasformate in buffi personaggi, dalle più piccole alle più grandi, le zucche infatti saranno le protagoniste nel fine settimana deldi allestimenti originali sparsi per ogni angolo di questa località bandiera arancione del Touring Club Italiano. Si preannuncia un weekend imperdibile in questa che è considerata a tutti gli effetti una dellePer approfondire i segreti delle cucurbitacee ci sono le ricette musicate delma soprattutto le tante degustazioni a tema programmate per il weekend, dolci o salate, ma rigorosamente tutte a base di zucca.Non perdetevi gli, sottilissime sfoglie di acqua e farina cotte su piastre di ferro roventi e condite con burro di montagna e sale, e gli, gnocchi di acqua e farina dalla forma irregolare, entrambi entrati nel circuito di valorizzazione delle Denominazioni Comunali e proposti con un impasto alla zucca. Importante: durante il weekend, ma solo degustazioni di stinchéet e caldarroste. Per l'occasione, però, i ristoranti di Santa Maria Maggiore propongono menù a tema. È previsto unper acquistare i prodotti coltivati da piccoli produttori locali al Mercatino della Terra, aperto anche la domenica pomeriggio.Fuori di ZuccaSanta Maria Maggiore (provincia del Verbano-Cusio-Ossola).19-20 ottobre 2024.sagra gastronomica.Sabato 19 ottobre 2024- Per tutta la giornata:Parco di Villa Antonia: area giochi e area lettura bimbi.In tutto il centro storico: allestimenti dedicati al mondo delle zucche.Serra della Casa del Profumo Feminis-Farina, Piazza Risorgimento: Mostra Vasi e vasellami - Contenitori fuori di zucca.- Ore 11 Casa del Profumo Feminis-Farina, Piazza Risorgimento: presentazione del libro Zucca…un mondo da scoprire – Testi di Maria Cristina Pasquali e Ferdinando Musso – Fotografie di Carlo Bava.A seguire inaugurazione della mostra fotografica diffusa ZUCCA, realizzata da Carlo Bava (sedi: Centro Culturale Vecchio Municipio in Piazza Risorgimento, Portico della Piazza, Lavatoio Comunale in Via Roma).- Dalle ore 15 alle ore 18 Largo Alpini: torna l’Artigiano del Suono Danilo Raimondo con la curiosa esposizione di nuove zucche musicali e dimostrazioni sonore.- Dalle ore 15 alle ore 18 Piazza Risorgimento: Mercatino della Terra e castagne in brascariola con il Gruppo Alpini di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno.Stinchéet classici e aromatizzati alla zucca.- Dalle ore 16 Jukebox della poesia: poesie itineranti recitate ai passanti consenzienti e non: coppie di attori fermeranno il pubblico recitando loro poesie ironiche e donando del prezioso sale da mettere… nelle zucche!- Ore 16.30 Largo Alpini: performance musicale con Domenico Ciano “Sinfonie Ecologiche”.Domenica 20 ottobre 2024- Per tutta la giornata:Parco di Villa Antonia: area giochi e area lettura bimbi.In tutto il centro storico: allestimenti dedicati al mondo delle zucche.Serra della Casa del Profumo Feminis-Farina, Piazza Risorgimento: Mostra Vasi e vasellami - Contenitori fuori di zucca.Centro Culturale Vecchio Municipio in Piazza Risorgimento, Portico della Piazza, Lavatoio Comunale in Via Roma: Mostra fotografica diffusa ZUCCA, realizzata da Carlo Bava.- Dalle ore 10 Largo Alpini: torna l‘Artigiano del Suono Danilo Raimondo con la curiosa esposizione di nuove zucche musicali e dimostrazioni sonore.- Dalle ore 10 Piazza Risorgimento: Mercatino della Terra e castagne in brascariola con il Gruppo Alpini di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno.- Ore 10:30 Parco di Villa Antonia: Domenico Ciano, “Mr. Ritmo” con il suo spettacolo non convenzionale di percussioni e tip-tap.- Dalle ore 11 e fino a… sfinimento, Piazza Risorgimento: Stinchéet classici e aromatizzati alla zucca.- Dalle ore 11 e fino a fine pomeriggio:Musica itinerante con la jazz band “Lucky Peppers”.Jukebox della poesia: poesie itineranti recitate ai passanti consenzienti e non.Piazza Risorgimento: Degustazione di birra artigianale a km 0, con l’Associazione Pirates Of Rock.- Dalle ore 12 alle 13 Piazza Risorgimento: degustazione della deliziosa crema di zucca preparata dal Ristorante Le Colonne, a cura dell’Associazione Pirates Of Rock.- Ore 14:30 Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”: Zucche a lume di candela, laboratorio creativo per bambini dai 6 agli 11 anni, a cura di Alessia Dresti. Creazione di piccole zucche luminose con materiale di riciclo (durata 1h circa. Minimo 6, massimo 10 bambini, costo € 5, info e prenotazioni a segreteria@fondazionerossettivalentini.it).- Ore 15:30 Parco di Villa Antonia: spettacolo per tutte le età "Cose da Orso" di e con Sara Tadina e Laura Rullo.- Dalle ore 15:30 e fino ad esaurimento dei prodotti, Piazza Risorgimento: svendita al… peggior offerente delle zucche e della frutta e verdura utilizzata negli allestimenti.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Turismo di Santa Maria Maggiore.Santa Maria Maggiore è un comune della Val Vigezzo, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, raggiungibile in auto percorrendo la A26 in direzione Sempione Confine di Stato fino a Gravellona Toce, da dove si continua lungo la superstrada fino all'uscita Valle Vigezzo Masera e si prosegue sulla SS337. In treno si può prendere la linea ferroviaria Domodossola – Locarno per godersi uno dei più suggestivi itinerari ferroviari alpini.Cortesia foto: Maurizio Besana