I mercatini di Natale a Santa Maria Maggiore in Piemonte

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale a Santa Maria Maggiore

Calendario delle aperture

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nell'affascinante cornice della Val Vigezzo,è una delle principali destinazioni turistiche montane del. Durante l’anno la cittadina ospita decine di eventi di rilevanza nazionale: uno di questi è il, annunciato come sempre per il Ponte dell’Immacolata, quest'annoOrganizzato da Pro Loco e Comune, il mercatino natalizio è, per numero di bancarelle, il più grande del Piemonte e riscuote ogni anno un crescente successo di pubblico.Si comincia già, quando Piazza Risorgimento si trasforma nel punto di ritrovo per vivere l'emozione di, la serata inaugurale sotto il grande albero di Natale, che sarà acceso per l'occasione con una cerimonia dedicata ai bambini.A Santa Maria Maggiore ci si immerge nell’atmosfera magica del centro storico, fra le caratteristiche stradine lastricate e le intime piazzette illuminate in ogni angolo da luci colorate, lasciatersi ammaliare dall’architettura tipica dei paesi montani e dallo sfondo incantevole delle cime innevate delle Alpi Piemontesi che contribuiranno a dare una frizzante e piacevole atmosfera natalizia.Tra innovative idee regalo e prodotti enogastronomici tipici, si possono passare, appuntamento immancabile per gli amanti del genere.Il centro storico del borgo ospitadi artigianato, hobbismo e prodotti enogastronomici di qualità in rappresentanza dell’, mentre gli artigiani aprono ai visitatori le porte delle loro botteghe, conferendo un tocco particolare d'incontro fra tradizione e modernità all'evento.A scaldare le fredde giornate ci sono le caratteristiche stufette ricavate nei tronchi d'abete che accompagnano il percorso dei visitatori, coinvolgendoli in un caleidoscopio di profumi, suoni e colori che sanno di festa. Tra gli appuntamenti da non perdere ci sono le esibizioni della bande alpine itineranti che propongono musiche natalizie, ma anche le tradizionali esibizioni dei corni delle Alpi e ancora profumato vin brulè, caffè vigezzino, gustose caldarroste e molte altre golosità.Una visita a Santa Maria Maggiore è anche un'ottima scusa per degustare i famosi "", uno dei pochi prodotti tipici piemontesi a vantare la De.Co. (la Denominazione Comunale, marchio di garanzia per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali): una sottile sfoglia di farina cotta sul fuoco e spalmata di burro d'alpe e un pizzico di sale.Il mercatino offre inoltre l’occasione di visitare due dei centri culturali più particolari del Piemonte: il, ladella Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini e la Casa del Profumo, che omaggia la storia dell'Acqua di Colonia, nata curiosamente proprio qui.Segnaliamo infine che i mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore sono a ingresso gratuito.centro storico di Santa Maria Maggiore, Valle Vigezzo (Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte).dal 9 all'11 dicembre 2022.mercatini aperti dalle ore 9:30 alle 18.Giovedì 8 dicembre "Aspettando il mercatino": serata inaugurale con accensione dell'albero di Natale.Maggiori informazioni sul sito ufficiale : dall’Autostrada A26 fino a Gravellona Toce si prosegue lungo la Superstrada del Sempione SS33 fino all’uscita Valle Vigezzo e poi ancora 15 minuti lungo la strada statale.In occasione dell’evento sono previste corse speciali su prenotazione della Ferrovia Vigezzina.Maggiori informazioni per i servizi di trasporto: www.vigezzina.com – 0324 242055.Tutti i parcheggi di Santa Maria Maggiore sono gratuiti.