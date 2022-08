Il raduno degli spazzacamini: la festa a Santa Maria Maggiore

Informazioni utili, date e orari per visitare la festa

Avete mai pensato di poter vedere spazzacamini in carne e ossa all’opera? Se capitate in Val Vigezzo a inizio settembre vi capiterà di certo, perché ai tetti delle abitazioni di Piazza Risorgimento e Piazza Gennari si popoleranno di spazzacamini per il tradizionaleColorati di fuliggine, rigorosamente in nero – tranne gli olandesi –, con i tradizionali abiti da lavoro e i classici attrezzi del mestiere, spazzacamini da tutto il mondo tornano dopo due anni di sosta per la pandemia a Santa Maria Maggiore per questo evento unico in Italia, che si celebra nei suggestivi scenari della Val Vigezzo per la 39° edizione.A fare tappa qui,, circa 800 spazzacamini in arrivo da venti paesi (i più rappresentati sono Svizzera, Germania, Svezia, Danimarca e Finlandia), e per la prima volta anche da Croazia e Bulgaria. È un viaggio lungo che li riporta ogni anno nella valle degli spazzacamini, da dove tantissimi anni fa gli emigranti vigezzini partirono alla ricerca del lavoro in giro per il mondo. Una storia lunga, spesso costellata di momenti difficili, che si può scoprire e apprezzare, visitando ildi Santa Maria Maggiore, meta ogni anno di più di 10.000 visitatori.Con un programma ricco di, il Raduno Internazionale dello Spazzacamino ci accompagna per ben quattro giorni. Evento clou della manifestazione è la scenograficadelle diverse delegazioni di spazzacamini in programma peralle 10. Ilsi snoda per le vie della città passando per Piazza Risorgimento, fino ad arrivare in Piazza Gennari; a sfilare mille spazzacamini tutti vestiti di nero, ad eccezione della delegazione olandese rigorosamente in bianco, accompagnati da gruppi folcloristici e bande musicali.Segue poi la storicacon l’utilizzo di attrezzi tradizionali, dalla raspa al riccio, dalla squareta al sach, il tradizionale sacco per riporre la fuliggine. E così sui tetti di piazza Risorgimento e Piazza Gennari si sentirà rieccheggiare anche il Taròm, il gergo degli spazzacamini.La festa si chiude lunedì 5 settembre, quando gli spazzacamini faranno visita alla Piana di Vigezzo per scoprire le bellezze naturali del territorio.L’evento è organizzato dall’Associazione Nazionale Spazzacamini con la collaborazione del Comune di Santa Maria Maggiore e della Pro Loco di Santa Maria Maggiore.: Raduno Internazionale dello Spazzacamino: Santa Maria Maggiore e dintorni (Verbano-Cusio-Ossola).: dal 2 al 5 settembre 2022.: ingresso libero.L’iscrizione alla sfilata di domenica è obbligatoria e gratuita ed è riservata esclusivamente agli spazzacamini di professione.Venerdì 2 settembre - Santa Maria Maggioreore 15 Pomeriggio di accoglienza per gli spazzacamini e intrattenimento musicale nel Parco di Villa Antonia;dalle ore 21 Notte nera, organizzata dagli operatori di Santa Maria Maggiore;ore 23 spettacolo pirotecnico offerto dalla Pro Loco, visibile dalla centralissima Piazza Risorgimento.Sabato 3 settembre - Malescoore 10:30 Omaggio floreale al Monumento allo SpazzacaminoSabato 3 settembre - Reore 15:30 Saluti e musica nell’area sottostante il Santuario della Madonna del Sangue;ore 17:30 Sfilata delle delegazioni di spazzacamini verso il Santuario della Madonna del Sangue;ore 18 Santa Messa e deposizione di fiori presso la casa natale del piccolo rüska Faustino Cappini.Sabato 3 settembre - Santa Maria Maggioreore 20 “Serata in festa” a cura della Pro Loco con un punto di ristoro attivo nel Parco di Villa Antonia, accanto alla sede del Museo dello Spazzacamino, e musica dal vivo fino a tarda notte.Domenica 4 settembre - Santa Maria Maggioreore 10 tra le vie di Santa Maria Maggiore: la scenografica sfilata di centinaia di spazzacamini con i loro attrezzi da lavoro, accompagnati da gruppi in costume tradizionale e bande musicali.Le delegazioni sfilano per le vie di Santa Maria Maggiore passando per Piazza Risorgimento, dove saranno presentate al pubblico, e, dopo un giro completo nel centro storico, terminano la sfilata in Piazza Gennari.Al termine della sfilata ha luogo la rievocazione storica della pulitura dei camini con l’utilizzo degli attrezzi che lo spazzacamino usava nei tempi passati.Ore 12 Parco di Villa Antonia: apertura punto ristoro a cura della Pro Loco di Santa Maria Maggiore;ore 16 Parco di Villa Antonia: concerto dell’Orchestra GMO (Giovani Musicisti Ossolani);ore 17 Interviste, premiazioni e ricordi degli Spazzacamini.Lunedì 5 settembreSpazzacamini in gita alla Piana di Vigezzo.Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune e sulla pagina Facebook dedicata.Sito del Museo dello Spazzacamino : Massimo Bertina: Santa Maria Maggiore si può raggiungere seguendo la A26 fino a Gravellona Toce e poi statale 337.Per tutta la durata della manifestazione la ferrovia Vigezzina-Centovalli propone un biglietto speciale valido solo su alcuni treni in partenza dae da