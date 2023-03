La Mostra del capretto tipico vigezzino a Santa Maria Maggiore

Programma

È una Domenica delle Palme davvero insolita quella che si celebra ain Valle Vigezzo, un lembo dialpino quasi al confine con la Svizzera. È decisamente una domenica “rurale”, visto che il paese accoglie la XXXI edizione dellaLa manifestazione in programma perè organizzata dal Consorzio Agricoltori e Allevatori della Valle Vigezzo proprio per valorizzare l’allevamento caprino e le sue produzioni; un’eccellenza che si fregia del PAT, il marchio che certifica i “Prodotti Agroalimentari Tradizionali”, perché il capretto vigezzino è allevato secondo regole precise e si caratterizza per il sapore decisamente delicato.Larichiama ogni anno moltissimi visitatori.La giornata comincia alle ore 9 presso il Centro del Fondo di Santa Maria Maggiore con il raduno dei capi allevati nella valle.Alle 10 vengono aperte le aree espositive, da sempre amatissime dai più piccoli che possono entrare in contatto con gli animali.Alle 11 è la volta della degustazione e vendita dei prodotti tipici locali, rigorosamente a km 0: un vero percorso del gusto, dai formaggi caprini e ovini ai violini di capra, cosce salate e stagionate.Alle 12 si svolge il pranzo in un'area coperta e riscaldata a cura dei Gruppi Alpini Valle Vigezzo.Alle ore 15:30 si premiano gli allevatori e gli espositori di capretti, mentre alle 16 arriva l'estrazione dei premi della lotteria e chiusura della manifestazione.Per tutta la giornata è visibile un'esposizione di campanacci.Mostra del capretto tipico vigezzinoCentro del Fondo di Santa Maria Maggiore (provincia del Verbano-Cusio-Ossola).2 aprile 2023.fiera del bestiame.vedi sopra, nel testo. Maggiori informazioni sul sito ufficiale Santa Maria Maggiore si raggiunge percorrendo la A4 o la A8 fino a Gravellona Toce, poi si segue la superstrada fino all'uscita Valle Vigezzo Masera e la SS337 della Valle Vigezzo.La stazione di Santa Maria Maggiore è servita dalla linea ferroviaria Domodossola - Locarno.Cortesia foto: Studio RDS / santamariamaggiore.info