La Fiera Nazionale del Tartufo a Sant'Angelo in Vado

Informazioni utili per partecipare

Calendario delle aperture

Ottobre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ottobre è senza dubbio ile, quando nominiamo questo prezioso tubero, una delle primissime città che ci vengono in mente sarà sicuramenteIl borgo medievale delle Marche è pronto, anche quest'anno, ad ospitare una delle fiere nazionali sul tartufo più importanti. La città dell'ospiterà, come sempre, perla fiera, giunta ormai alla 55° edizione, nello stesso scenario fantastico della Tifernum Mataurense, dall'enorme patrimonio artistico ed architettonico oltre che, naturalmente, gastronomico.Laè la seconda più antica del nostro paese, più giovane solo di quella di Alba , e immediatamente più anziana rispetto a quella di Acqualagna I weekend della mostra sono quelli che vanno. Saranno presenti quattro diversi presidi che fungeranno da luogo di incontro, ognuno diverso a seconda della tematica.Per tutto il centro storico del paesino ci saranno poi, da quelli artigiani e di hobbistica, a quelli gastronomici con l'idea di valorizzare i prodotti magnifici di questo territorio. Non sono dimenticati i: saranno allestite infatti aree con musica, animazioni e laboratori dedicati solo a loro. Vari saranno anche gli appuntamenti culturali con visite organizzate all'interno dei musei e nelle tante chiese ottocentesche del territorio e mostre all'interno dei palazzi storici.Non mancheranno naturalmente glicon tanti chef rinomati che vi faranno divertire. Inoltre sarà anche consegnato il, premio che andrà a personaggi che si sono distinti per il loro impegno nel sociale e che richiama ogni anno personaggi dello spettacolo ed autorità.Sarà inoltre presente il consuetoche arriveranno da tutta Europa, ormai diventata una tradizione che va avanti da molti anni, sempre in concomitanza con la Fiera Nazionale del Tartufo di Sant'Angelo in Vado L'idea, come sottolinea lo stesso sindaco della cittadina, è quella di rinnovare una tradizione di mezzo secolo per cercare di proteggere e valorizzare sempre di più questo appuntamento, dando lustro, contemporaneamente, anche alla città marchigiana, rendendola ancor più appetibile per i turisti.Mostra del Tartufo Bianco Pregiato delle Marchecentro storico di Sant'Angelo in Vado (Pesaro e Urbino).dal 13 ottobre al 4 novembre 2018, solo il sabato e la domenica (13-14-20-21-27-28 ottobre e 3-4 novembre 2018).tutte le informazioni sul sito ufficiale Scopri le altre Feste del Tartufo in Italia