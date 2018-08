La Fiera Nazionale del Tartufo di Acqualagna

Informazioni utli per partecipare alla fiera

La, in provincia di Pesaro Urbino , rappresenta un punto di riferimento fondamentale per quanto riguarda sia il mercato che la raccolta del prezioso tubero. Il territorio del paese diè sede di raccolta di ben, circadi tutti i tipi, e la fiera nazionale rappresenta un momento di incontro fondamentale con spazi di accoglienza, come il, che riescono ad accogliere gli oltre duecento mila visitatori.Inoltre è l'occasione per assaggiare ied acquistare alcunidella zona. La Fiera di Acqualagna contende il primato ad Alba per la vetta della classifica tra le fiere più importanti del tartufo L'viene adibita a spazio in cui conoscere il tartufo, apprezzarne le caratteristiche ed il sapore e, per chi vuole, comprare i prodotti a base di questo tubero prezioso, il cui prezzo, in molti casi, viene stabilito proprio durante questa fiera che detta la linea all'intera nazione e non solo.L'edizione 2018 si svolgerà il. Le novità più importanti dell'edizione saranno sicuramente due: iled i"Il tartufo incontra le Regioni Italiane".Verranno organizzate, show di cucina fatti dai grandi chef italiani ed internazionali,da poter ammirare e presentazioni di libri. Il salotto da gustare si presente come una sorta di teatro con un palco costituito da una cucina in modo da potersi godere gli spettacolo nella maniera ottimale.La fiera del tartufo di Acqualagna si pone come uno dei migliori nel suo genere anche per la grande varietà di eventi collaterali al festival. Uno fra tutti sarà sicuramente il, una vecchia dimora completamente restaurata nell'ultimo anno, adiacente al, che vi farà scoprire la storia, l'arte e la grande tradizione dietro il cibo italiano e della zona. Nella serata invece si svolgeranno degustazioni guidate a cui poter partecipare per conoscere ancora meglio quello che mangiamo ogni giorno a tavola e sperimentare gusti nuovi.Per finire verranno mostrati anche gliche ripercorrono i confini dellaproponendo un percorso di viaggio in cui il cibo non è accessorio, ma diventa il protagonista principale ed incontrastato: un viaggio durante il quale potrete gustare tutte le specialità di questo magnifico territorio.La fiera è inoltre una vetrina per le produzioni enologiche della zona, per i miglioridelle Marche e tanti prodotti come l', il Prosciutto di Carpegna o la Casciotta di Urbino.53° Fiera Nazionale del Tartufo Biancocentro storico di Acqualagna (Pesaro-Urbino)28 ottobre, 1, 2, 3, 4, 10 e 11 novembre 2018dal mattino alla sera, singoli eventi e stand ad orari differenti. Per maggiori informazioni consultate il programma sul sito ufficiale ingresso gratuito. Alcuni eventi sono a pagamento.fiera gastronomica.per raggiungere Acqualagna provenendo da nord basta percorrere l'A14 e uscire al casello di Fano. Da qui si prosegue sulla superstrada per Roma, uscendo a Furlo-Acqualagna.Per chi invece proviene dal sud o dal versante tirrenico, si percorre l'A1 uscendo a Orte e poi si attraversa l'Umbria con l'E45, da dove ci si dirige verso Gubbio e Fano.