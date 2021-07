La Festa dell'Uva di Verla in Trentino

Informazioni utili, date e orari per partecipare

Calendario delle aperture

Settembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La cittadina di Giovo , che si trova nella, non lontano da, è una terra celebre per le sue produzioni enologiche, oltre che per la bellezza dei suoi paesaggi, caratterizzati dai tipici terrazzamenti occupati da immensi vigneti.La Festa dell'Uva di Giovo è un evento chee che vedecome protagonisti assoluti.La kermesse è però anche un'occasione di vivere e far conoscere la cultura locale: la 64° edizione si svolge quest'annonel rispetto delle norme sanitarie e non è soltanto un ottimo momento per gustare vini pregiati e prelibate pietanze locali, ma anche un periodo dedicato all'arte, al benessere, al divertimento, al folklore e allo sport.La festa coinvolge la frazione die comincia ilper continuare tutto il fine settimana. Al mopmento non è ancora stato pubblicato il programma degli appunbtamenti, ma sappiamo che saranno presenti numerosiin cui i produttori locali presentano e vendono i prodotti tipici del luogo dell'enogastronomia e dell'artigianato.Nella giornata dii festeggiamenti proseguono per l'intera giornata, e di solito si assiste a giochi particolari come laper le vie del paese, il Palio dei Congiai.La domenica è il momento dell'attesa(confermata per domenica 26 settembre 2021, ore 14:30) con costumi bellissimi e addobbi maestosi che vertono sul tema dell'uva, preparati con grande cura dagli abitanti del paese.Mentre si assiste agli spettacoli e si gode della bellezza del paesaggio, si passeggia tra gli stand dei produttori locali assaggiando prelibatezze locali, per degustare ottimi vini, come i locali, si assiste a convegni a tema, oppure si possono fare visite guidate alle cantine.Un'ottima occasione per passare un fine settimana diverso dal solito, all'insegna del gusto, del benessere, del riposo e del divertimento, rivivendo la bellezza delle tradizioni locali. Merita davvero fare una visita a Verla di Giovo durante la festa dell'uva, per vedere il paese che si riempie di colore e musica, in un revival folkloristico che prende spunto dalle tradizionali e allegre feste di fine vendemmia che si organizzavano una volta nelle campagne.Festa dell'UvaVerla di Giovo (Trento).24-25-26 settembre 2021.maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale Verla di Giovo si trova a 15 km da Trento e si può raggiungere percorrendo la SP235 e poi la SP612.Per chi arriva da sud, fuori città, l'uscita dell'autostrada consigliata è quella di Trento Nord.