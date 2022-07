Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Torna dopo due anni di sosta per la pandemia la, per la prima volta nella location di(frazione di, in provincia di): un evento che unisce tradizione, buona cucina, cultura e divertimento, giunto ormai allla XXIX edizione.Organizzata dalla Pro Loco, la festa si svolgeed è totalmente incentrata sulla zucca in tutte le sue declinazioni.Si parte dalladi Zuccagusto con piatti esclusivamente a tema zucca, dai primi come risotto, tortelli e gnocchi, ai piatti di carne, passando per le zuppe e i contorni, fino ad arrivare ai dolci: marmellate, torte e gelato alla zucca. Ogni piatto sarà un richiamo alla, con un occhio allaL'e l'trovano ampio spazio in questo evento con ZuccArte: si può partecipare alle lezioni di, dove potrete imparare le tecniche di intaglio di frutta e verdura dei maestri intagliatori di Modena. Oppure, se amate l'antiquariato, potrete perdervi tra i banchetti del mercatino dove hobbisti, antiquari e artigiani espongono i loro tesori. Presso il gazebo della Pro Loco sono disponibili libri dia tema e semi di zucca, per coltivare questo ortaggio in autonomia.C’è spazio anche per ZuccaFolk, che vede protagoniste le zucche vestite, decorate e intagliate, di cui sarà poi premiata la più grande, la più bella e la più originale.La Festa della Zucca di Pastrengo è anche amica dei più piccoli, ai quali sono dedicate le numerose attività collaterali di ZuccaBimbi, dalall', fino ai laboratori di disegno della zucca, dai giochi e canti a tema fino all'angolo trucca-bimbi, dove i piccoli potranno avere un look "zucchesco" per un giorno.Se dopo aver assaggiato un po' di piatti rimane voglia di una passeggiata ristoratrice, perchè non approfittare dallealle corti, alle ville e ai luoghi storici di Pastrengo, per assaporarne ancora più a fondo il folklore e la storia?Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulleFesta della Zucca - ZuccafolkForte Degenfeld a Piovezzano, fraz. di Pastrengo (Verona).dall'1 al 5 settembre 2022.ingresso gratuito.sagra gastronomica.Giovedì 1 settembreOre 19 Apertura cucine e chioschi - Mercatino hobbisti.Venerdì 2 settembreOre 18 Iscrizione zucche al Concorso “Zucca più...”.Ore 19 Apertura cucine e chioschi - Mercatino hobbisti.Maestri di intaglio vegetale al lavoro.Animazione Zuccabimbi.Sabato 3 settembreOre 10 Per tutto il giorno: banchetti artisti-hobbisti, maestri di intaglio vegetale al lavoro.Ore 10 Iscrizione zucche al Concorso “Zucca più ...” con mostra e scuola di intaglio vegetale: “come ti modello le zucche...!”.Ore 12 Apertura cucina e chioschi.Ore 12:30 Nel tendone pranzo con i concittadini seniores (dai 70 anni in su).Ore 19 Apertura cucine e chioschi.Animazione Zuccabimbi.Domenica 4 settembreOre 9 La giuria passa in rassegna le zucche in concorso.Ore 10 Per tutto il giorno: mostra giardino-zucche, banchetti artisti-hobbisti, maestri di intaglio vegetale al lavoro.Ore 12 Apertura cucine e chioschi: pranzo domenicale.Siesta didattica: “come ti modello le zucche...!” imparo la tecnica dell’intaglio dai maestri intagliatori, presenti tra le zucche.Ore 17 Cerimonia di Premiazione Concorso “Zucca più...”.Ore 19 Apertura cucine e chioschi.Animazione Zuccabimbi.Lunedì 5 settembreOre 19 Apertura cucine e chioschi - Mercatino hobbisti.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della Pro Loco.Pastrengo si trova 20 km a nord-ovest di Verona, in prossimità del(Lazise dista solo 6 km). Da Verona si può percorrere la SS12 e poi prendere lo svincolo che immette sulla SP5, e da lì basta seguire le indicazioni.A Piovezzano, accesso al Forte da Via Brennero (SP 27a).