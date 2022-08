Le giornate medievali di Zavattarello alla corte di Pietro Dal Verme

Informazioni utili, date e orari delle Giornate Medievali

, nella campagna pavese, si può tornare indietro nel tempo per rivivere gli antichi splendori di una corte medievale del XV secolo. Il, infatti, ile il borgo si proiettano in un passato molto lontano tra sbandieratori, dame, cavalieri, giocolieri, giostre, rievocazioni di battaglie e banchetti luculliani.Così, durante leè possibile sperimentare antichi giochi, assistere a spettacoli, visitare le sale del Castello e magari acquistare qualche ricordo speciale al mercato medievale organizzato per l’occasione.Due giorni di festa quindi, ma soprattutto molti appuntamenti importanti che rendono questo evento imperdibile per tutti gli appassionati di, ma non solo. Il momento clou della manifestazione è l'del sabato sera, preceduto dagli spettacoli di giostra a cavallo e torneo d'arme, e dall'immancabile cena medievale.Immerso in un parco protetto di 79 ettari, ilsi può raggiungere con una piacevole passeggiata lungo un sentiero di circa 750 metri, oppure con un servizio navetta gratuito da Piazza Dal Verme.Mai espugnata, la rocca resta uno degli esempi più ammirevoli di architettura militare e dallaè possibile abbracciare con lo sguardo un panorama fatto di morbide colline e vallate punteggiate da borghi e castelli.Da non perdere la visita delle sale interne, dalla, tornate agli antichi splendori grazie a un restauro sapiente conclusosi pochi anni fa.Giornate MedievaliPiazza e Castello Dal Verme, Zavattarello (Pavia).14-15 agosto 2022.con il bracciale medievale (intero: 10 euro, under12: 5 euro) si possono vedere tutti gli spettacoli.La visita guidata al castello Dal Verme (prenotazione obbligatoria al 366 4975518) è possibile solo con il braccialetto medievale, ma la visita non è compresa nel costo del braccialetto.Per info e prenotazioni per il banchetto medievale del 14 agosto: cell. 339 4785535 (Jacopo) – cell. 338 6751406 (Mauro).Aree gratuite permanenti:- Araldi e animatori- Mercatino medievale in Piazza Dal Verme- Visita libera e senza prenotazione al bosco incantato- Spettacolo pirotecnico Incendio al Castello Dal Verme.14 agosto 2022ore 11 Spettacolo di giochi d’arme a cavallo - Arena via Berlinguerore 11 Tour medievale per bambini - Piazza Dal Vermeore 14 Tour medievale per bambini - Piazza Dal Vermeore 15:30 Tour medievale per bambini - Piazza Dal Vermeore 16 Spettacolo di falconeria - Castello Dal Vermeore 17 Tour medievale per bambini - Piazza Dal Vermeore 17 Torneo tra arcieri - Castello Dal Vermeore 18:30 Spettacolo di giostra d’impatto a cavallo - Arena via Berlinguerore 19:30 Spettacolo torneo d’arme - Arena via Berlinguerore 21 Cena medievale ai piedi del Castello Dal Vermeore 23 Incendio al Castello Dal Verme.15 agosto 2022ore 11 Spettacolo di giochi d’arme a cavallo - Arena via Berlinguerore 11 Tour medievale per bambini - Piazza Dal Vermeore 14 Tour medievale per bambini - Piazza Dal Vermeore 14:30 Torneo tra arcieri - Castello Dal Vermeore 15:30 Tour medievale per bambini - Piazza Dal Vermeore 15:30 Spettacolo di falconeria - Castello Dal Vermeore 16:30 Spettacolo torneo d’arme - Arena via Berlinguerore 17 Tour medievale per bambini - Piazza Dal Vermeore 17:30 Spettacolo di giostra d’impatto a cavallo - Arena via Berlinguer.Il Mercato degli Antichi Mestieri per le vie del borgo antico apre dalle 10 alle 22: il 14 agosto e dalle 10 alle 18 il 15 agosto.Programma completo e maggiori informazioni sul sito di VisitPavia e sulla pagina Facebook del Comune di Zavattarello.per chi proviene da Torino, prendere l'autostrada A21 con uscita a Voghera.Da Milano e da Genova, prendere la A7 con uscita Casei Gerola per Voghera, in entrambi i casi occorre proseguire sulla SS461 Voghera-Varzi e SP207 Varzi-Zavattarello.Per chi arriva da Bologna, A1 fino a Piacenza Ovest, quindi SP10 fino a San Nicolò per poi seguire le indicazioni per Borgonovo e Passo Penice.In treno si può arrivare fino alla stazione di Voghera e procedere in pullman, linea Arfea.Cortesia foto: Graziella Ghillani / www.zavattarello.org