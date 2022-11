I mercatini di Natale a Zavattarello

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale

Calendario delle aperture

Il parco del Castello Dal Verme di, in provincia di Pavia, è la cornice delin programmain uno dei. Durante la giornata, a partire dalle ore 10, è possibile passeggiare tra le bancarelle del, dove si possono trovare, oggetti di artigianato artistico, addobbi e tante idee regalo pensate appositamente per il Natale.All’ora di pranzo Zavattarello propone un piatto caldo di, mentre già dal mattino e per tuto il pomeriggio ci sono animazioni per bambini, musica natalizia e laboratori a tema. La gita non si può però dire completa senza una visita guidata alche domina l’abitato dell’Alta Val Tidone fin dal Medioevo.Ilnon è comunque l’unico evento in calendario a Zavattarello durante le festività: a fine mese, infatti, le strade, le case e gli abitanti del borgo danno vita a un suggestivoVillaggio di NataleParco del Castello Dal Verme, Zavattarello (Pavia).4 dicembre 2022.ingresso gratuito.dalle ore 10 alle 17.dalle ore 10 Bancarelle con prodotti tipici, artigianato, hobbystica e oggettistica natalizia.Dalle ore 11 alle 12 animazione per bambini.Dalle ore 12 si pranza con un piatto caldo di Pisarei e fasò.Dalle ore 15 alle 16 animazione per bambini.La giornata verrà animata da musica natalizia e verranno realizzati diversi laboratori di Natale, e direttamente dalla Lapponia arriverà Babbo Natale.Possibilità di visite guidate all'interno del Castello Dal Verme.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.da Pavia si raggiunge Zavattarello percorrendo la SP617 fino a Broni e da lì la SP198 e la SP201 fino a destinazione.