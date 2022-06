Sarnico Busker Festival: artisti di strada sul Lago d'Iseo

Informazioni utili per visitare il Busker Festival

Ritorna dopo la sosta per la pandemia l’attesissimo: tra il, paesi "gemelli" sulle rive del Lago d'Iseo, artisti da tutto il mondo si esibiranno per la gioia di cittadini e turisti.Dura tre giorni l’emozionante kermesse dedicata agli artisti di strada a Sarnico e Paratico: è una splendida occasione per visitare le bellezze dele godere degliche costellano il programma del Sarnico Busker Festival 2022, considerato uno deiprovenienti da tutto il mondo coloreranno le strade e le piazze con spettacoli che vanno dal teatro urbano alla danza, sino alle acrobazie e alla giocoleria. Fachiri, musicisti, funamboli ed equilibristi daranno mostra della loro arte per tutto il lungolago, accompagnati da cartomanti, disegnatori e indovini.Il Sarnico Busker Festival, Festival Internazionale dell’Arte di Strada è una kermesse che negli anni è cresciuta sempre più, fino a raggiungere fino aOvviamente il Lungolago è il luogo per eccellenza deputato alla manifestazione, ma anche il centro storico si animerà di artisti, caricaturisti, ritrattisti, cartomanti e altre figure che contribuiranno a rendere magico l'ambiente.Durante il festival saranno allestiti anche spazi dedicati alle attività tradizionali del territorio che si mescoleranno per l’occasione ai mercanti provenienti da luoghi lontani. Sarnico ospiterà infatti anche il, dove fare shopping tra artigianato artistico ed etnico.Sarnico Busker Festival, Festival Internazionale dell’Arte di StradaSarnico (Bergamo) e Paratico (Brescia).dal 29 al 31 luglio 2022.maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.ingresso gratuito.busker festival.Sarnico e Paratico si trovano a circa 30 km da Bergamo e da Brescia. In auto, percorrendo l'Autostrada A4, consigliamo di uscire a Palazzolo Sull’Oglio e proseguire in seguito in direzione Sarnico/Lago d’Iseo per 10 Km.Cortesia foto: Pro Loco di Sarnico