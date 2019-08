Il Busker Festival a Carpineto Romano

Informazioni utili, date e orari per visitare la manifestazione

Torna come ogni estate, per due giorni,, il, un tripudio di funamboli, giocolieri, artisti di strada, grandi protagonisti dell’arte circense e della commedia dell’arte.Secondo più antico tra i festival degli artisti di strada in Italia , quello di Carpineto Romano si distingue dalle altre kermesse per la commistione di generi che spaziano dagli spettacoli di strada a esibizioni tipiche di teatri o live club. Piazze e strade si riempiono di installazioni artistiche e fanno da quinta scenica d’eccezione a performance uniche.Tra gli artisti ospiti di questa XXX edizione ci sono le percussioni metropolitane di, l’acrobatica su palo cinese dil, gli spettacoli di fuoco de, il ritmo die il teatro di circo di, lo spettacolo teatrale “Brigantesse” di e con, e il gran finale in Piazza Regina Margherita con l’acrobalance dei cileni. A seguire, dj set e parata finale di tutti gli artisti ospiti della manifestazione.Anche per il 2019 il Carpineto Romano Buskers Festival si basa sulla direzione artistica di ScuderieMArteLive di Peppe Casa e il coordinamento di Linda Fiocco.: Busker Festival: Carpineto Romano (Roma).: 22-23 agosto 2019.: ingresso libero.: festival artistico.Sabato 22 agostodalle ore 18 alle 20 Parco Villa Marilena: laboratori di circo per bambini a cura della Scuola Big Up di Roma, laboratorio musicale "Cerchi di Suono ... Piccole e Grandi Percussioni in Cerchio", a cura di Daniela Barra.Ore 21:30 Inizio spettacoli.Domenica 23 agostodalle ore 18 alle 20 Parco Villa Marilena: laboratori di circo per bambini a cura della Scuola Big Up di Roma, laboratorio musicale "Cerchi di Suono ... Piccole e Grandi Percussioni in Cerchio", a cura di Daniela Barra.Ore 22 Parata inaugurale.Ore 21:30 inizio spettacoli.A seguire, parata finale e dj set.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.: per raggiungere Carpineto Romano dalla capitale si segue l’autostrada Roma-Napoli con uscita Colleferro (da Nord) e Anagni (da Sud).