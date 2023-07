Il Pallio della Carriera a Carpineto Romano

Programma del Pallio

Informazioni utili, date e orari per visitare il Pallio

Calendario delle aperture

Luglio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Una rievocazione storica che si prolunga, quando si svolge la famosa disfida equestre: questo è il, una manifestazione che ci riporta dritti nel periodo di maggior splendore degli Aldobrandini e in particolare sotto il ducato di Donna Olimpia.Le terre della giostra sono quelle di, comune delall’ombra dei Monti Lepini, teatro ogni anno della disputa del Pallio tra i sette rioni cittadini e non solo.Si tratta di una delle, che si inserisce in una serie di eventi e attività culturali come mostre, rappresentazioni teatrali, spettacoli musicali e di artisti di strada che compongono il ricco calendario dell'agosto Carpinetano.Il fitto programma degli eventi legati al Pallio della Carriera si apre con la(gara di qualificazione,alle ore 14) che porta alla selezione dei sette cavalli – tutti cavallini lepini, con il sangue misto romano e arabo – e dei sette fantini; si prosegue con la, alle 20), una rievocazione gastronomica che si svolge nel chiostro seicentesco del convento di San Pietro, dove il Cardinale Pietro Aldobrandini, nipote del Papa Clemente VIII, soleva incontrare gli ospiti.L’, alle 21:30) assegna il campione a ogni rione grazie a una cerimonia antica che prevede l’estrazione a sorteggio da un’urna del Settecento; segue quindi la, portato in trionfo per le vie del centro storico.Ad agosto si entra nel vivo delleal pallio organizzate dai differenti rioni:si fa festa nei rioni San Pietro, Jo Casteglio, Jo Laco, mentre ilè la volta del rione Jo Moro, Jo Curso, San Giacomo e Sant’Agostino.(alle 21) ilcomposto da oltre trecento figuranti si snoda per le vie del paese; a far da cornice tanti spettacoli teatrali con scene di vita secentesca. I costumi sono ricchi, fastosi e confezionati nei laboratori sartoriali dei sette rioni e il treno storico si compone oltre che dai principi Aldobrandini e dai nobili anche da pastori, contadini, briganti, “utteri” lepini e sbandieratori.L’al Santo patrono Agostino (, alle 18:15) ci conduce nel cuore dell’aspetto religioso della manifestazione e prevede la benedizione dei cavalli e verso sera la macchina del santo trasportata a spalla dai confratelli per le vie del paese.La verasi svolgepresso il campo sportivo di Carpineto Romano, anticipata da un suggestivo corteo che accompagna gli spettatori al campo dei giochi dove i sette fantini si sfidano in una gara all'anulo aereo per aggiudicarsi il pallio.(con chiusura sabato 27 agosto) , le– conosciute anche comee allestite in vicoli, piazze e vecchi frantoi – propongono il meglio della cucina lepina e della tradizione come i maccaroni fatti in casa o la pagnotta carpinetana.: Pallio della Carriera: Carpineto Romano (Roma).: dal 16 luglio al 3 settembre 2023.tutti gli eventi sono gratuiti tranne la Cena del Cardinale e la disfida equestre (quest'ultima con contributo volontario).oltre alle date degli eventi, dal 22 agosto al 2 settembre sono aperte le hostarie aldobrandine (chiuse sabato 27 agosto). Si consiglia la prenotazione.: maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.: Carpineto Romano si trova circa 70 km a sud di, da cui è raggiungibile con l’Autostrada A1 uscita Colleferro (da nord) e Anagni-Fiuggi (da sud).Dasi arriva con la Strada Statale Monti Lepini bivio Priverno SS 609 Carpinetana, mentre dauscita Anagni SS 609 Capinetana.