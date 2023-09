Ibla Buskers, a Ragusa il Festival di Artisti di Strada

Informazioni utili per partecipare a Ibla Buskers

Calendario delle aperture

Il barocco di Ibla, cuore antico di, unito all’estro, alla fantasia e alla creatività degli artisti di strada: un connubio singolare e insieme affascinante è ciò che caratterizza, ilche si svolge ile che giunge alla sua 28° edizione.Difficile per i grandi come per i più piccini non restare incantati dall’atmosfera magica che questi performers d’eccezione sanno regalare:provenienti da tutto il mondo si esibiscono in una serie di spettacoli tra le strade e le piazze di un vero e proprio gioiello del barocco italiano,, per un intero weekend di ordinaria follia.In bilico tra magia e realtà, si assiste a un programma ricco di novità e di grandi nomi dell’antica arte dell’intrattenimento di strada che per tre giorni popolano di eventi le strade e le piazze del quartiere barocco, ma anche con una particolare attenzione, quest’anno, verso il quartiereOggetto dell’idea di questa edizione è il cammeo dedicato al “ribello di piazza degli Archi: Guerra di santi e sommosse di popolo nella Ragusa del ‘600”. Oltre alla divulgazione della vicenda, Ibla Buskers affiancherà un lavoro di, dove sorgono attualmente i terrazzamenti a verde sottostanti la caserma dei Carabinieri di Ibla. Questa zona, conosciuta anche come quartiere dello Spirito Santo, ha rappresentato nei secoli un luogo di grande importanza nella storia di quartiere barocco.Ibla Buskers 2023 propone un intervento di rigenerazione urbana con performance artistiche, installazioni, attività e spettacoli proprio in questi luoghi per portare al centro dell’attenzione collettiva la memoria storica che appartiene anche a tutti i cittadini.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo suiIbla Buskers - Festa di Artisti di Stradanelle strade di Ragusa Ibla, Ragusa (Sicilia).dal 13 al 15 ottobre 2023.festival degli artisti di strada.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del festival.il quartiere barocco di Ragusa Ibla, si sviluppa su una collina ed è difficile da raggiungere in auto, inoltre nelle serate del festival il traffico veicolare è riservato ai soli residenti.Durante la manifestazione è attivo un servizio di bus navetta con il capolinea in via G. Di Vittorio.La città di Ragusa è raggiungibile in auto da Catania con la Statale 194 e da Palermo con l'autostrada A19 fino a Caltanisetta, poi seguire la SS626 fino a Gela e la SS115 fino a Ragusa.