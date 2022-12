I mercatini di Natale a Ragusa

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

In bilico tra tradizione e modernità, gli appuntamenti di Natale aabbracciano oltre un mese di programmazione in varie location, tra il centro storico e le frazioni.si può scoprirein centro, a Ragusa Ibla, Marina di Ragusa e Donnafugata.Un totale di oltre 100 eventi ( qui il programma completo ) tra concerti, spettacoli teatrali, la Casa di Babbo Natale, appuntamenti culturali, giochi e animazioni per adulti e bambini. Per i bimbi, in particolare, c'è lain Piazza Pola a Ragusa Ibla e il Bosco Incantato al Giardino Ibleo, ma ci sono anche presepi viventi, concerti gospel, spettacoli di circo, mercatini di Natale, mostre, eventi, laboratori e molto altro.Per quanto riguarda i, l'appuntamento èper tutto il periodo delle feste, dall'8 dicembre all'8 gennaio. Per la festa di Capodanno (31 dicembre), l'appuntamento è in Piazza San Giovanni dalle ore 23:30 con il "" assieme a Roberto Ferrari di Radio DeeJay.Mercatini di Natale - Ragusa Città del NataleRagusa Centro, Ragusa.dall'8 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023.i mercatini di Natale e il Villaggio del Gusto sono aperti dal giovedì alla domenica.Giovedì, venerdì e sabato ore 17-22, domenica ore 10-13 e 17-22.Orari speciali:24 e 31 dicembre ore 10-13.25 dicembre e 1 gennaio ore 17-22;26 dicembre e 6 gennaio ore 10-13 e 17-22.maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune.per giungere in auto, è necessario percorrere l'Autostrada A18 e la SS 115 se si arriva da Siracusa, la SS 115 se si arriva da Gela o dae la SS 114 se si arriva daPreferendo l'autobus, si possono sfruttare le linee di AST da Siracusa, dae da Gela, mentre chi vuole usare il treno può usufruire dei collegamenti con Siracusa.