La Festa del Soccorso a San Severo

Informazioni utili per partecipare alla festa

Calendario delle aperture

Maggio 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Dal 19 al 23 maggio 2018 (anche se in coincidenza con la Pentecoste), la città di San Severo , gioiello barocco della Puglia, ospiterà una delle più famose e apprezzate manifestazioni locali: la, dedicata allapatrona della città.Le origini di questa festa risalgono alla metà dell’Ottocento, ma il culto dellaè attestato da tempi ben più antichi, e precisamente dal XVI secolo.In quell'epoca iportarono dalla Sicilia la statua di questa bellissima Madonna e ne introdussero il culto, tenuto in vita nei secoli successivi dai locali, particolarmente legati alla santa figura in quantoIl culto della Madonna del Soccorso divenne sempre più sentito e, nel 1858, le fu dedicata questa bellissima, arricchitasi poi dalle meraviglie pirotecniche che oggi la rendono famosa in tutta Italia e nel mondo.Per quanto riguarda l’aspetto strettamente religioso della festa, le principali celebrazioni hanno inizio il sabato 19 maggio con la prima solenne, a cui ne seguono altre due rispettivamente la domenica e il lunedì, dedicate non solo alla Madonna nera ma anche ai santi Severino Abate e Severo Vescovo.Il lato più profano della festa invece, vede come assoluti protagonisti i, o, per essere più precisi, i fuochi d’artificio a terra. Questi particolari fuochi vengono chiamati “” e ne vengono sparati due tipi a seconda del momento della giornata: di mattina si possono ammirare le, mentre al pomeriggio quelleGli oltre venti rioni della città vengono dunque illuminati durante il passaggio dei sacri cortei, creando atmosfere davvero uniche:che riempiono l’aria e accompagnano il solenne passaggio della bellissima Madonna nera.Festa del SoccorsoSan Severo (Foggia).dal 19 al 23 maggio 2018.non ancora disponibili.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale