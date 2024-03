La Settimana Santa di Gallipoli

La Processione dell’Addolorata

lache tocca il culmine nella notte tra il. Come spesso accade nelle zone un tempo sottoposte alla dominazione spagnola, a organizzare i riti e le celebrazioni sono le confraternite del paese, ciascuna differenziata nei compiti e nei costumi.Quest'anno le manifestazioni sacre iniziano ilcon ile culminano nella. In fondo all'articolo riportiamo il programma dettagliato degli appuntamenti.Il primo appuntamento è per il venerdì che precede la Domenica delle Palme. Partenza dalla chiesa di Maria Santissima del Carmelo con una processione composta da confratelli vestiti con sacco, mozzetta e cappuccio neri che accompagnano la statua dela Vergine. È revista una tappa nella Cattedrale di Gallipoli è dove ha luogo la frottola. Altri momenti importanti sono quelli al bastione di San Giuseppe la sosta nella chiesa di San Francesco da Paola dove si canta lo Stabat Mater secondo l’antica partitura gregoriana.Una menzione merita certamente l’abbigliamento delladurante la processione del, quando avviene la visita ai vari Sepolcri allestiti nelle chiese del paese. Premessa doverosa è che tutte le confraternite hanno splendide e peculiari vesti, ma non si può non rimanere colpiti davanti ai colori quantomeno insoliti degli indumenti dei confratelli dellaindossati durante la processione del giovedì santo: abito e cappuccio – a coprire anche il volto – di un acceso celeste con una mantellina rossa di seta, recante le effigi della Madonna della Neve e la Pietà dell’Altare del Rosario.Sovrasta il capo dei confratelli un ampio cappello da pellegrino, sempre di colore rosso, mentre tra le mani reggono il bordone, il bastone simbolo del pellegrinaggio.Il culmine delle celebrazioni pasquali di Gallipoli sono certamente i riti che si svolgono tra il venerdì e la prima mattinata del sabato.nel tardo pomeriggio parte, organizzata dalla confraternita del SS. Crocefisso e da quella della Madonna degli Angeli.I membri delle confraternite sfilano nel corteo portando i misteri della Passione di Cristo mentre vengono intonate marce funebri. Non è difficile scorgere tra la folla qualche penitente scalzo percuotersi con la disciplina, oppure trascinare in processioneLa processione fa poi il suo ingresso nella, dove le due confraternite si dispongono una per navata mentre i misteri raggiungono l’altare. La processione riprende poi all’esterno sino a notte inoltrata. Di lì a poco, all’incirca tra le due e le tre di notte, la confraternita di Santa Maria della Purità parte dall’omonima chiesa nellaLe vesti – saio bianco con cappuccio a punta a ricoprire il viso e mantellina gialla – conferiscono solennità al rito, guidato nella notte soltanto da quattro lampade portate dai confratelli, mentre il tamburo e la tromba sanciscono l’inesorabilità della morte in attesa della Domenica della Resurrezione.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principaliGallipoli (Lecce).dal 22 al 31 marzo 2024.22 marzo 2024 - Venerdì di Passioneore 12 Venerdì dell’Addolorata presso Chiesa di Santa Maria del Carmelo.28 marzo 2024 - Giovedì Santoore 19:30 le Confraternite in abito processionale visitano gli altari della Reposizione allestiti nel borgo antico.29 marzo 2024 - Venerdì Santoore 9 le Confraternite in abito processionale visitano gli altari della Reposizione allestiti nel borgo antico;ore 17 Processione dei Misteri e del Cristo Morto presso Oratorio Confraternale del SS. Crocifisso.30 marzo 2024 - Sabato Santoore 2:30 a.m. Processione della Madonna Desolata / Chiesa della Purità.31 marzo 2024 - Domenica di Pasquaore 12 Scoppio della Caremma.