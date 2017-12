Il Carnevale di Sondrio

Informazioni, date e orari per partecipare al Carnevale di Sondrio

Protagonisti assoluti del, saranno i giovani. Ebbene sì, da queste parti non si festeggia un semplice carnevale, ma il: una manifestazione all’insegna dei colori, della musica, del divertimento, della voglia di festa dei giovani, che da ben sette anni a questa parte si dedicano con partecipazione a questo fantastico evento.Se i giovani sono i protagonisti dello spettacolo, gli oratori di Sondrio ne sono i “registi” ed è per questo motivo che, domenica 4 febbraio 2018, la divertente sfilata deie dellepartiranno dall'Oratorio S. Rocco, per poi percorrere il centro storico e terminare il loro coloratissimo percorso in Piazza Garibaldi.Ma facciamo un passo indietro: la festa non consiste certo in un’unica sfilata.Si tratta invece di due giorni all’insegna del divertimento e dell’allegria, che prendono il via proprio insabato 3 febbraio. Per i più piccoli ci sarà un divertente momento cartoni animati presso il cinema Excelsior, in cui potranno godersi un film d'animazione.Dalle ore 17, poi, l’atmosfera si riaccende con musica dal vivo e divertimento in Piazza Cavour e con ilche, partendo dalla Garberia, sfilerà per la città per aprire ufficialmente i festeggiamenti carnevaleschi. Ci saranno naturalmente gli elegantissimi reali,, ma anche le mascherine e gliin un’atmosfera davvero suggestiva. Dalla Torre civica si svolgerà la consueta discesa delle maschere (ore 17) e la sfilata terminerà con la consegna delle chiavi della città al Re e alla Regina del 2018 dalle mani del Sindaco di Sondrio in Piazza Garibaldi, in attesa della sfilata del giorno dopo.Canevale dei RagazziSondrio (Lombardia).3-4 febbraio 2018.Sabato 3 febbraio 2018ore 15 proiezione al Cinema Excelsiordalle 17 Corteo Reale e discesa delle maschere.Domenica 4 febbraio 2018ore 14 sfilata dei carri allegorici.Maggiori informazioni sul sito ufficiale in auto, è necessario percorrere l’autostrada A1 fino a Milano, imboccare la Tangenziale Est A51, percorrere la SS 36 in direzione Sondrio e infine la SS38 fino al centro città.In treno: la stazione ferroviaria di Sondrio è posta sulla linea Milano-Sondrio/TiranoIn aereo: l’aeroporto più vicino a Sondrio è quello di Bergamo Orio al Serio.Scopri tutti i Carnevali in Lombardia