Il Carnevale di Pieve di Cadore

ogni borgo lo festeggi seguendo la propria tradizione, con maschere, balli, musiche e cucina locale.

Informazioni, date e orari del Carnevale di Pieve di Cadore

Nome: Pievelandia

Dove: Piazza Tiziano, Pieve di Cadore (Belluno).

Data: 10 febbraio 2024

Prezzo: ingresso gratuito.

Orari e programma: partenza della sfilata alle ore 14:30.

Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook degli organizzatori.

Calendario delle aperture

Pensavate che le località alpine fossero fredde e noiose d'inverno? Vi sbagliavate di grosso, perchè non c'è borgo alpino che non abbia il suoda festeggiare e diversamente da così non potrebbe essere visto che il carnevale mescola sacro e profano, antiche tradizioni di civiltà montane. Non poteva non essere così anche per Pieve di Cadore , suggestiva cittadina in provincia di Belluno, insediamento antichissimo (tanto che in Piazza Municipio vi sono resti di un edificio romano) la cui storia recente è legata alla Prima Guerra Mondiale e allaPieve di Cadore ha il suo, molto atteso dalla popolazione locale e dai visitatori curiosi. Per l'occasione, infatti, il paese si riempie di baldoria e divertimento per celebrare una tradizione molto antica.Dopo due anni di sosta per la pandemia, grazie al patrocinio del Comune di Pieve di Cadore, AvanPieve organizza una nuova edizione di. Tutti possono parteciparealla classicadurante la giornata c'è spazio per intrattenimento, spettacoli, truccabimbi, peccati di gola e maschere.L'atmosfera delè davvero unica qui tra le montagne: basti pensare ai festeggiamenti di, solo per citarne alcuni tra i più famosi, a testimonianza di come