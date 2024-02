Tra vin brulè e waffel, il Carnevale di Cortina d'Ampezzo è una festa da non perdere. Quest'anno la festa torna dall'8 al 13 ebbraio 2024 con una serie di appuntamenti per tutti tra spettacoli, sfilate, animazioni e divertimento.

Storia e tradizioni

Programma 2024

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Cortina

Non sono molte le informazioni a proposito della storia di questo Carnevale: quel che è certo è che ha conosciuto uno sviluppo molto importante negli ultimi anni, complice il successo turistico della località.Ilnon propone maschere caratteristiche e autoctone di Cortina: ci sono, comunque,, come per esempio ildi Canale d'Agordo, una figura tipica di molti dei Carnevali delle Dolomiti, con il suo volto dipinto di bianco e incorniciato da un fazzoletto.La tradizione del Carnevale di Cortina trova il suo momento più importante nella: si tratta delatteso tanto dai residenti quanto dai turisti, nel quale si sfidano le sei contrade, ovvero Cortina, Chiave, Cadìn, Azzon, Alverà e Zuèl, in una staffetta sugli sci di fondo nel Parco Naturale delle Dolomiti ampezzane, a Fiames.Il calendario degli eventi del Carnevale prevede molti appuntamenti nel centro di Cortina d'Ampezzo e non solo. Di seguito segnaliamo i più importanti.Dalle ore 17:45 in Piazza Dibona "street Dance in maschera" e Verena Sambo: spettacolo sul palco del Gruppo Danze Urbane - A.S.D. Cortina Energym.Ore 18:15 "Pierrot Fire show". Spettacolo sul palco, un mix di comicità e abilità con il fuoco.Dalle ore 17 "Gustavo, il venditore d'aria" spettacolo itinerante.Area ista kids - Piè TofanaDurante la pausa pranzo, la festa di Carnevale inizia sulle piste a Piè Tofana.Conchiglia I Piazza A. Dibonaore 17:30 "Le Mie Me" Spettacolo della compagnia Visionaria, danza aerea e nuovo circo.Dalle ore 17 "La balena volante" Nuotando nel cielo: un tuffo tra le nuvole. Spettacolo itinerante.Conchiglia, Piazza DibonaOre 18 Intrattenimento con i Sestieri.Dalle ore 15 alle 176 in Piazza Dibona sfilata delle mascherine con fantastici premi per tutti, in compagnia di due ospiti d'eccellenza.A seguire, arrivo della banda e premiazione del Palio invernale dei Sestieri. Truccabimbi, zucchero filato e palloncini in piazza.Al Passo Tre CrociOre 10 Minipalio.Ore 10:30 Palio Femminile.Ore 11 Palio Maschile.Ore 17:30 Sfilata della Banda in Corso Italia e a seguire premiazione del Palio e scenetta.Carnevale AmpezzanoCortina d'Ampezzo (Belluno).dall'8 al 13 febbraio 2024.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina degli organizzatori e sulla pagina Facebook dei Sestieri d'Ampezzo.