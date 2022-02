Il Carnevale di Sappada

Il programma del carnevale di Sappada (Vosenòcht) 2020

Le manifestazioni sono SOSPESE a causa dell'emergenza sanitaria. Il CarnevaleSe amate la, le incantevoli Dolomiti e i paesaggi montani e collinari più incantevoli d'Italia e forse del mondo, allora, ex località turistica della provincia di Belluno, passata alla regionenel novembre 2017 dopo l'approvazione del decreto alla Camera dei Deputati, è la destinazione giusta in tutte le stagioni, d'estate per le passeggiate e il relax e d'inverno per lo sci e per ilCome ogni borgo montano che si rispetti, ancheha le sue tradizioni popolari, i suoi usi e le sue consuetudini locali soprattutto con riferimento alla festa più allegra, vivace e colorata dell'anno. A ciò si aggiunge la peculiarità di Sappada che ègermanofona.Iltra sacro e profano, è un momento tanto atteso dalla popolazione che non vede l'ora di incontrare, ogni anno, il, la maschera tipica tradizionale, vestita con una pesante, calzoni a righe, scarponi grezzi e unasul viso.E sono proprio queste maschere di legno che rimandano a un'altra tradizione tipica del luogo,a mano. Dietro la maschera ci si poteva vendicare di qualche torto subito, mandarle a dire a chi aveva fatto del male...insomma come si dice per il Carnevale? Semel in anno licet insanire!Moltoper il fatto che ledi festa sono dedicate a ognidella società: c'è la(Pèttlar sunntach), in cui si indossano abiti sporchi e trasandati e delle maschere con delle espressioni tristi.Quella seguente è la(Paurn sunntach), un modo per ricordare come la vita alpina qui fosse scandita dai lavori agricoli di coltivazione e allevamento e infine c'è la(Hearn Sunntach), espressione della classe ricca che trova occasione per esibire gli abiti più ricchi ed eleganti.Domenica dei Poveri - Pèttlar Sunntach - Borgata Cima Sappada dalle ore 14:30.Domenica dei Contadini - Paurn Sunntach - Borgata Kratten dalle ore 14:30.Giovedì Grasso - Vaastign Pfinzntòk - Sfilata dei Rollate con partenza da Borgata Cimasappada dalle ore 14:30.Domenica dei Signori - Hearn Sunntach - Borgata Granvilla dalle ore 14:30.Lunedì Grasso - Vrèss - Maschere dei Rollate lungo le vie del paese.Martedì Grasso - Schpaib Ertach - Carnevale dei bambinii allo stadio del Fondo alle ore 11.Durante le Domeniche di Carnevale si terrà anche il consueto concorso di intaglio di maschere,giunto alla 23° edizione.Carnevale è abbondanza, eccesso anche a tavola e allora occasione per conoscere ladi Sappada che contempla canederli, minestre,Carnevale di Sappada - Plodar VosenòchtSappada (Udine).dal 16 al 25 febbraio 2020.vedi sopra, nel testo.Per ogni altra informazione utile si può visitare il sito ufficiale di Sappada.