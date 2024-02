Il Carnevale di Maida

Informazioni, date e programma del Carnevale di Maida

Ildi, giunto ormai alla, torna, quando si svolgono le sfilate dei bambini e dei carri allegorici, i quali ricalcano sempre un tema attuale che riguarda la società, la politica o lo spettacolo.Per chi non lo sapesse, ci troviamo in Calabria, nella provincia di Catanzaro, dove Maida è un piccolo borgo che conta poco più di 4.500 anime, incastonato in un suggestivo paesaggio collinare. Qui esiste anche una(cultura arbëreshë) nella frazione di Vena di Maida. La, del resto, è una regione con tradizioni antiche, costumi e folklore che dimostrano la ricchezza di una terra singolare per il suo essere contemporaneamente costiera ma anche rurale e montana.

Nome: Carnevale Maidese

Dove: Maida (Catanzaro).

Date: dall'8 al 13 febbraio 2024.

Prezzo: ingresso gratuito.

Programma:

Giovedì 8 febbraio

Ore 9:30 Giangurgolo e l'amico di avventure incontrano i ragazzi presso l'istituto scolastico di Maida.

Ore 10:30 Corteo degli alunni fino a Piazza Garibaldi con visita guidata alla mostra dei vestiti di Carnevale.



Venerdì 9 febbraio

Ore 17:30 Sagra del Dolce di carnevale in Piazza Garibaldi.

Ore 18:30 Proiezioni delle edizioni precedenti dei carnevali e mostrra dei vestiti di Carnevale.

Sabato 10 febbraio

Ore 17:30 Giro per le vie del centro storico di un carro allegorico accompagnato dalla Jericho Dixiband.

Ore 20:30 Festa in maschera in Piazza Garibaldi.



Domenica 11 febbraio

Ore 14:30 Intrattenimento in Piazza 4 luglio 1806 con gonfiabili, truccabimbi, mascotte, trampolieri, spari di coriandoli e neve, spettacolo di bolle di sapone, zucchero filato.

Ore 15:30 inzio sfilata dei carri allegorici e corteo in maschera con partenza dal Rione Campo (Villetta nuova), fino a Piazza Roma. Esibizione di artisti di strada, spettacoli di magia e illusionismo per poi proseguire per le vie del centro storico fino a Piazza Garibaldi, dove si svolge una festa in maschera.



Martedì 13 febbraio

ore 16:30 Sfilata dei carri allegorici e corteo in maschera con raduno nel piazzale della scuola elementare, partenza verso Le Croci e proseguimento lungo la strada provinciale fino a Piazza Roma. Sosta tecnica per proseguire nelle strade del centro storico fino a Piazza Garibaldi, dove continua la festa in maschera con i carri allegorici fino alle ore 22.



Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook degli organizzatori.



