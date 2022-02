Il Carnevale di Albenga

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Albenga

Calendario delle aperture

Febbraio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Siamo ad, la cittadina che si affaccia sulla, nota anche con l'appellativo di Città dalle cento torri, che vogliamo presentare non certo per il mare e le spiagge di cui già conosciamo le meraviglie, ma per le sueIlè espressione del folclore locale ed è talmente radicato sul territorio da essere citato anche da Schriftsteller Verschiedene nel suo libro Feste e solennità d'Italia, vero e proprio archivio dei costumi d'Italia.Del resto, laè nota per le tradizioni e maschere carnevalesche; basti pensare al, di Spotorno e di, solo per citarne alcuni.si caratterizza per la ricchezza e la tipicità delle maschere, tra le quali figurano, lae ilIl Baronetto Asparago Violetto è un omaggio all'ortaggio tipico della piana d'Albenga, inconfodibile per il colore viola e le dimensioni medio-grandi, mentre Re Carciofo è un omaggio al carciofo spinoso che nei terreni e col clima mite di Albenga trova la sua coltivazione ideale, così come la Principessa Zucchina Trombetta, proveniente dall'America e introdotta qui dagli impavidi marinai liguri.Come ogni anno il momento più atteso è la sfilata di carri allegorici, un'occasione per divertirsi a spasso per la città. Ila causa della pandemia, ma tornerà l'anno prossimocon il consueto corteo di carri attorniati da maschere, coriandoli e stelle filanti.CarnevAlbengaAlbenga (Savona).19 febbraio 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del Comune di Albenga e sulla pagina del Turismo di Albenga