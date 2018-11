Il Carnevale dei fiori a Sanremo: il Corso fiorito

Ilè uno degli eventi folcloristici liguri più amati e conosciuti in tutta Italia.Questa manifestazione nasce nel 1904 sotto il nome di "", e consisteva in una solenne sfilata lungo le vie della città di carrozze decorate da ornamenti floreali, l'una più splendida dell'altra.La popolazione ed i turisti si affezionarono ben presto a questa sfilata, tanto che il comune di Sanremo decise di organizzare un'dell'evento.Nel dopoguerra Sanremo era talmente conosciuta per il suo originale Carnevale da meritarsi l'appellativo di"; le carrozze furono man mano sostituite dai carri allegorici, e quella che prima era una sfilata floreale poté finalmente fregiarsi del titolo pieno di Carnevale.Purtroppo dal 1960 al 1980 la manifestazione cadde nel più completo oblio, prima di essere riabilitata dall'amministrazione del turismo comunale.Ilper il fatto che tutto - dai carri allegorici ai vestiti dei partecipanti - deve richiamare unicamente il tema floreale. Un tempo si svolgeva a fine gennaio ma oggi, svolgendosi tipicamente in una domenica di marzo, esso appare come un preannuncio dell'arrivo della primavera.Durante la sfilata alcuni dei protagonisti indossano ledella festa di Carnevale, soprattutto le tipiche maschere veneziane, le cosiddette "", ovvero i volti bianchi con il cappello piumato ricoperte da brillantini e da piccole decorazioni; oppure si indossano, cappelli altissimi e dalle forme improbabili, o ancora le semplici mascherine veneziane colorate che coprono solamente gli occhi.

La tradizione del Carnevale di Sanremo prevede che ad accompagnare i carri ricoperti di fiori vi siano, formando così dei veri e propri intervalli musicali nel mezzo della sfilata. Per costruire tutti isono necessari mesi di lavoro, e per ricoprirli di fiori bisogna lavorare tutta la notte precedente la manifestazione, per evitare che risultino sciupati.Si tratta di un: basti pensare che ogni singolo fiore deve essere attaccato con un piccolo chiodo alla struttura in polistirolo che ricopre il carro e che in totale ogni carro viene ricoperto da un numero di fiori che varia daiOgni anno la forma dei carri cambia, così come anche le varie composizioni di fiori, e sta all'abilità dei progettisti e dei decoratori elaborare il più fantasioso o il più bello in assoluto per vincere la sfilata.A seguire, come da tradizione, i carri vengono poial termine della manifestazione.Corso Fiorito Sanremo in Fiore 2019Lungomare Italo Calvino, Sanremo (Imperia).domenica 10 marzo 2019.partenza del Corso Fiorito alle ore 10:30;premiazione alle ore 13:20.Alle 12:20 collegamento con Rai Uno nell'ambito della trasmissione "Linea Verde".l'accesso al percorso è gratuito, mentre quello alle tribune è a pagamento (20 euro).maggiori informazioni sul sito ufficiale del Carnevale di Sanremo