Il Mercatino dell'Antiquariato a Sanremo

Informazioni utili, date e orari del mercatino

Calendario delle aperture

Maggio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La città dinon è così snob come si usa pensare. Nonostante sia per gran parte dell’anno fra le località liguri predilette dai vip e da personalità del mondo della moda, dello spettacolo e dello sport nonché location dell’omonimo festival canoro tenuto in inverno, la cittadina non si sottrae dall’ospitare una chicca popolare assai gradita a residenti e turisti, ilSi tienee con le sueoccupa l’interocostituito da, traslando innei fine settimana di aprile, maggio e ottobre.La manifestazione, denominata da qualche tempo “”, è il palcoscenico di appassionati espositori provenienti non solo dalla Liguria ma anche dal Piemonte e dalla Francia, per cui si può dire rivesta un ruolo certamentecaratterizzandosi per una merce capace di spaziare dal semplicedella quotidianità contemporanea a, in particolare cimeli datati, mobili antichi, foto d’annata, cartoline, utensili da lavoro e alcune perle che potrebbero risultare piuttosto rare, dunque per intenditori.Fra i banchi la gente si svincola temporaneamente dalla propria classe sociale d’appartenenza condividendo i propri gusti, gli apprezzamenti, le inclinazioni, le febbrili ricerche di qualcosa di unico da detenere per vanto, lustro o mera volontà d’acquisto.Mercatino dell’AntiquariatoPiazza San Siro, Piazza Eroi, Piazza Muccioli, Piazza Borea d’Olmo e via Mameli (Piazza Colombo ad aprile, maggio e ottobre) – Sanremo (Imperia).12 maggio 2019, 9 giugno 2019, 14 luglio 2019, 11 agosto, 8 settembre 2019, 13 ottobre 2019, 10 novembre 2019, 8 dicembre 2019.dalle ore 9.00 alle ore 19.00.gratuito.mercato dell’antiquariato.contattare il Comune di Sanremo al tel. 0184/5801.Prendere l’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia e uscire a Sanremo Est oppure Sanremo Ovest; la località dispone di una propria stazione ferroviaria collegata alle principali città del nord Italia; due gli aeroporti di riferimento, quello di Nizza che dista ca. 50 km e il “Cristoforo Colombo” di Genova posto a 130 km di distanza.Scopri i principali mercatini dell'antiquariato della Liguria