Il Mercatino dell'Antiquariato ad Albenga

Informazioni, date e orari per visitare il mercatino

Calendario delle aperture

Ogni terza domenica del mese si svolge ad, in provincia di, il ricco, allestito nel centro storico della cittadina ligure, precisamente lungo Viale Martiri della Libertà.Alle ore 9 le bancarelle sono già tutte pronte per esporre tanta variegata mercanzia, oggetti molto particolari che evocano il passato nelle forme e nelle materie più disparate.Sono in vendita categorie quali, utensili, monili, pizzi ma si rivela anche come uncon, lampade di gusto vintage, corredi trucco,e tanto altro. Insomma, qui si fanno buoni acquisti con la possibilità di trovare qualche eccezionale sorpresa evidentemente sottovalutata (sta ai collezionisti o turisti dall’occhio lungo carpire l’occasione).La manifestazione è organizzata ormai da anni dall’Associazione Tra le Torri e patrocinata dal Comune di Albenga.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo suiMercatino dell’AntiquariatoViale Martiri della Libertà, Albenga (Savona).ogni terza domenica del mese.19 gennaio;16 febbraio;15 marzo;19 aprile;17 maggio;21 giugno;19 luglio;16 agosto;20 settembre;18 ottobre;15 novembre;20 dicembre 2020.dalle ore 9 alle 19.gratuito.per maggiori informazioni contattare il Comune di Albenga al tel. 0182/5621.dalla stazione ferroviaria di Albenga, procedere verso il centro storico e in pochi minuti si raggiunge comodamente a piedi Viale Martiri della Libertà.