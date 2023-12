Il Carnevale di Cento

Le città che festeggiano il Carnevale in Italia sono tante. Tuttavia, ci sono comuni che più di altri portano avanti questa colorata tradizione. Fra questi c’è Cento, in provincia di Ferrara.

La storia del Carnevale centese è antica, come gli affreschi del Guercino ci ricordano, ma solo da tempi recenti i festeggiamenti hanno assunto particolare rilevanza e splendore fino al raggiungimento della grande onorificenza del 1993, quando è stato ufficializzato il gemellaggio con il Carnevale di Rio de Janeiro.



Con questo primato l'appuntamento centese ha raggiunto una grande rilevanza in tutto il mondo e, per celebrare questa unione, si balla sulle note allegre e vivaci del samba. Un gruppo di ballerine e percussionisti carioca si scatena infatti per le strade del comune emiliano, mentre il giallo e il verde diventano i protagonisti della sfilata alternandosi allo spettacolo dei carri.

Cento propone un mese di festa, con sfilate domenica(ore 14), quando i Giganti di cartapesta si contendono il titolo dilungo Corso Guercino. A darsi battaglia per il premio sono cinque associazioni di carristi: i Toponi, i Ragazzi del Guercino, i Fantasti100, il Risveglio e i Mazalora.Il primo grandeannunciato per il 2024 è, presente in piazza domenica 28 gennaio con il suo DJ Set.Come da tradizione, nell'ultima giornata ha luogo il Gran Finale con la premiazione del carro vincitore e la lettura del testamento di Luigi Tasini, da cui è nata Tasi, la maschera della città che subito dopo verrà bruciata con uno scenografico falò.Infine, dopo la proclamazione del carro vincitore, si procede con il consueto, lo spettacolo pirotecnico che saluta la fine della manifestazione.Per tutto il mese la città si riempie di eventi e spettacoli; otre a quelli principali legati alle sfilate domenicali, sono organizzati, mostre, spettacoli culturali e rievocazioni storiche di grande interesse.Cento Carnevale d'Europa: 28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio 2024.biglietto intero 17 € (+ prevendita);bambini sotto 1,20 m di altezza, gratis.Per i gruppi (minimo 25 persone) biglietto ridotto di 14 €.Abbonamento cinque giornate: 32 euro (+ prevendita).I biglietti sono acquistabili online (con diritto di prevendita) o direttamente in loco il giorno della manifestazione.le cinque sfilate cominciano alle ore 14.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale Cento è comodamente raggiungibile in automobile dall’A1 con uscita Modena Nord o Bologna Borgo Panigale a seconda della provenienza.Dall’A13 uscire a Ferrara Nord se si proviene da Padova o ad Altedo se si proviene da sud; dall’A22 uscire a Reggiolo - Rolo. Seguire poi le indicazioni.Cento non ha una stazione ferroviaria, ma è ben collegata con gli autobus a Crevalcore, Ferrara, Modena, San Giovanni in Persiceto, Vigarano e Bologna.L’aeroporto più vicino è quello di Bologna, che dista circa 30 km.