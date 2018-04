Itinerario tra i borghi della Lombardia affacciati su laghi e fiumi

Era uno dei sogni di quel genio visionario di: “conducer acqua da uno loco ad uno altro”. Lui, milanese d’adozione, immaginò infatti di creare una rete d’acqua per spostare uomini e cose. E per una regione come la Lombardia lontana dai flutti e, in apparenza, fatta solo di, potrebbe sembrare una stravaganza, appunto, da folle sognatore. Eppure, basta poi prendere una mappa e gettare l’occhio per comprendere come, sia di fiume o di lago, abbia da sempre condizionato e influenzato la storia dei lombardi. Tanto che proprio qui, sulle rive, sono nati alcuni dei borghi più belli della Lombardia . Ecco allora un viaggio tra gorghi e palazzi, tra spiagge e piazze. Tra meraviglie e storia, tra arte e natura.Per il nostro viaggio partiamo quindi da sud, dalle rive dele dal borgo di Pomponesco, unche pare arrivato all’oggi direttamente dal Rinascimento. A dare il nome furono i Romani, a portare ricchezza la corrente del Po anche se questo paese deve dire grazie, più che altro, ache, nel 1579, volle creare la sua città ideale. Con una planimetria di umanistica precisione che dall’argine arriva sino alla piazza abbracciata da palazzi secenteschi. Passeggiando tra i vicoli si respira l’aria del tempo che fu anche se poi è proprio dalla riva che si gode il panorama migliore sulla chiesa. La struttura è del 1300 ma poi si vede che il tempo è passato e qualcuno ha voluto aggiungere edifici e strutture. Giulio Gonzaga sicuramente avrebbe da ridire. Prima di dedicarsi ad una pausa golosa, magari assaporando un piatto degli immancabili(attenzione: il contrasto tra il dolce e l’amaro o lo si ama o lo si odia) vale la pena di concedersi una passeggiata fin verso il. E’ stato restaurato da qualche anno e, dal 1900 ad oggi, ha ospitato prosa e poesia così come le vie del paese hanno ospitato le troupe impegnate a raccontare favole di celluloide. Anche l’ultimoin parte è stato girato qui. A testimoniare che l’aria del Grande Fiume avvolge tutto. Mentre tra i pioppeti e le distese di salici si leva il candido volo di aironi e garzette.L’appuntamento per scoprire Pomponesco e i suoi sapori è a settembre quando si svolge Golene Golose www.golenegolose.it ), festa della gola e delle eccellenze della cucina mantovana lungo il Po, con una mostra mercato dei prodotti tipici e momenti dedicati agli assaggi e alla valorizzazione dei classici della cucina locale come la schiacciatina da mangiare coi tipici salumi del territorio.Ancora provincia di Mantova , ancora un gioiello nato sull’acqua. Ma qui il Po non c’entra. Qui il cuore liquido è quello di un. Siamo a Castellaro Lagusello , uno dei borghi più belli d’Italia, nato giusto come semplicee poi nobilitato diventando fortilizio conteso tra i Gonzaga e la Serenissima. Per una volta da queste baruffe non sono derivati guai ma la fortuna dei suoi abitanti. Ancora oggi visitando questo piccolo centro che pare una cartolina si ritrovano le antiche mura fortificate e il, spesso senza uscita, che seguono le sinuosità del lago. Sembra una bizzarria: dall’alto ha la. Una curiosità che si può scoprire dalla cima della torre campanaria mentre più in basso, nelle navate della parrocchiale, si viene per ammirare una Madonna di legno del 1400. Quando sui camminamenti delle mura fortificate vegliavano i soldati con il leone di San Marco sui vessilli. Oggi, invece passeggiano i turisti che dalla piazzetta scendono la breve scala che porta all’acqua. Nei giorni più tranquilli l’unico suono è il cigolare delle barchette ormeggiate vicino alla riva ispida di canne. Un’che avvolge i vicoli che alla fine conducono all’ottocentesca villa Arrighi Tacoli, che ingloba una chiesetta e alcuni antichi edifici. Dalle colline che la circondano, percorrendo la strada che tra i vigneti riporta verso Mozambano sembra di scrutare indietro nel tempo.Si chiama Borgo in Fiore ( www.ifioridicastellaro.it ) alla fine di aprile, ormai da anni, trasforma le strade del borgo di Castellaro Lagusello grazie alla presenza di espositori di fiori, di miele e di tuto quanto appunto riguarda il mondo floreale. Le strade in quei fine settimana si riempiono di profumi ed è una buona occasione pe fermarsi a pranzo in uno dei locali dove è d’obbligo assaggiare il salame locale, reso unico dalla saporita concia. E poi dopo una porzione degli imperdibili capunsei, ovvero gli gnocchi di pane, si può riprendere a passeggiare tra i vicoli e i vigneti.Prima il fiume, poi un romantico francobollo d’acqua. E ora il più grande lago italiano. La prossima tappa di questo viaggio tra antiche pietre e specchi azzurri arriva al Garda . Dove troviamo. Basta percorrere le sue strade medievali per scoprirne la malìa ma chi voglia di più prenda in mano il libro del poeta latinoche scrisse che “questo è il fiore delle penisole e delle isole”. Difficile trovare una più sfrontata dichiarazione d’amore. D’altra parte il fascino del luogo è struggente: la penisola si protende nel lago e subito si sfiorano i camminamenti della Rocca Scaligera . Il castello è circondato dalle acque e su un lato si spalanca la darsena: ora la solcano anatre e cigni. Un tempo era l’ultimo rifugio della flotta scaligera. Era il tempo in cui si passava per il ponte levatoio mentre ora il passaggio è in pietra. Basta un passo in avanti e si entra nel paese. Oltre attendono chiese e piccoli slarghi e il parco delle terme. Un tempo era rifugio per la nobiltà e nomi celebri come Maria Callas. Oggidove le acque sulfuree si specchiano in quelle del lago. Quindi, in punta, le, ovvero i resti di una villa romana e l’area archeologica più ampia della regione. Passeggiando tra i porticati è imperdibile il gioco dell’azzurro che scherza con il grigio della pietra. Ad aggiungere sfumature il verde degli ulivi secolari. Non sono solo belli: con i loro frutti si produce ancora l’olio. Poi, prima di lasciare la penisola merita una sosta alle: quando fuori fa freddo il tepore dell’acqua coccola chi vi si immerge. Intorno, d’inverno, evapora una nebbia leggera: in quel contesto quasi metafisico se vi passasse dinnanzi Catullo intento a comporre i suoi versi non vi parrebbe neppure troppo strano.Si chiamae ormai ha quasi trent’anni. Si svolge ogni anno alla fine di luglio, nella frazione di Lugana di Sirmione , e offre a turisti e gente del posto l’occasione per assaporare le ricetta del territorio accompagnate, e non potrebbe essere diversamente, dal vino della zona. Che si chiama appunto Lugana.Cambiamo lago. Ma non provincia. E dal Benaco passiamo al Sebino. La nuova tappa del nostro piccolo viaggio tra i borghi d’acqua della Lombardia non può non prevedere una sosta a. E’e, come suggerisce il nome, è una specie di montagna che sorge dalle acque del lago di Iseo. La sua storia è antica, il panorama che si spalanca davanti agli occhi indimenticabile . Qui si gira solo cono con i pulmini del Comune e per prepararsi al pranzo, vale la pena di inerpicarsi fino ai 600 metri del. Dentro, sulle pareti sono allineati gli ingenui ringraziamenti degli ex voto mentre fuori, visto dall'alto, anche il lago pare molto più piccolo. Giusto una chiazza azzurra nella tavolozza verde dei campi e dei vigneti che col mutare delle stagioni regalano tutte le sfumature della natura. Per arrivare si sfruttano le frequenti corse dei traghetti da Sale Marasino e poi non resta che perdersi tra le strade medievali dei suoi paesi:. Ognuno ha una propria anima, un proprio bagaglio di leggende. Ad Olzano, ad esempio, arroccato sulla pietra, pare si radunassero le streghe per i loro sabba. Lo dice un iscrizione ma passeggiando poi per il lungolago di Peschiera pare impossibile che qualcosa di malvagio abbia mai calpestato quest’isola. Tra i fiori sbocciati sulle case e le reti stese questo sembra l’ideale dipinto di un. Chi ama passeggiare troverà i sentieri, chi ama il cibo scoprirà l’antica arte della conservazione del pesce. Tutti si innamoreranno della quiete di certi scorci. E prendere di nuovo il battello per rientrare costerà più di qualche fatica.Il momento di festa più atteso a Monte Isola arriva ogni cinque anni il 14 settembre quando si celebra la. L’evento però, che coinvolge i borghi medievali di Carzano e Novale, è noto come la www.monteisola.eu ) . Il perché è presto detto: i paesini vengono addobbati a festa con arcate ricoperte da rami di pino efatti rigorosamente a mano dagli abitanti del luogo. Detto così sembra poca cosa: ma in una delle ultime edizioni i fiori furono più di duecentomila. E sono tanto belli che si dice che anche le api si facciano ingannare.