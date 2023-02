Il Carnevale di Ortueri

Storia e tradizioni

Il paese di Ortueri è molto conosciuto per i festeggiamenti del suo. Solitamente, in concomitanza dello svolgersi delle suggestive sfilate per vicoli del borgo, sono in molti i turisti che arrivano per ammirare le strane maschere presenti. Quest'anno gli appuntamenti delsi svuluppano su quattro giornate, rispettivamente il, come riportiamo nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo.Ilviene festeggiato innon è collegato alla liturgia cattolica, come invece avviene nel resto d’Italia. Si tratta infatti di una festa che utilizza simboli e allegorie atta a propiziare quasi sempre un prospero raccolto. Le celebrazioni del Carnevale hanno inizio generalmente in concomitanza con la giornata dedicata a(17 gennaio) e proseguono fino al Martedì grasso.Il Carnevale sardo prevede la presenza di maschere tradizionali e sfilate organizzate per le vie dei centri abitati. Alla fine delle celebrazioni vengono offerti sempre fave con lardo, zeppole dolci fritte e vino quasi di produzione locale. Ilrispecchia queste caratteristiche.Le maschere che invadono le strade sono chiamate(in foto le maschere in sfilata a Oristano) e devono il loro particolare nome ai campanacci che idossano e che solitamente vengono appesi al collo delle pecore, dei buoi e delle mucche.Il gruppo più numerosi di figuranti è formato dache hanno sulle spalle pelli bianche di animale. Rappresentano un nutrito gregge di pecore che avanza per i vicoli con passo cadenzato facendo risuonare i campanacci indossati. A fianco a queste docili figure c’è il, una bestia coperta di pelli brune che si arrampica su tutto ciò che trova, case e alberi compresi, e aggredisce le persone.La maschera tradizionale del Carnevale di Ortueri, ovvero, è stata riscoperta da non molti anni mediante il ricordo che ne avevano le persone più anziane e una poesia redatta da Bonaventura Licheri.Oggi il Carnevale ha assunto anche forme più moderne di festeggiamenti, che si affiancano a quelle tradizionali. Di seguito riportiamo i link ufficiale dove trovare il programma di questa nuova edizione 2023.Carnevale - Sa TuveraOrtueri (Nuoro).16 e 28 gennaio, 4-11-18 febbraio 2023.- Sabato 28 gennaio: dalle ore 22 primo veglione presso Salone del Comitato. Special guest DJ Fando.- Sabato 4 febbraio: dalle ore 22 secondo veglione presso Salone del Comitato con DJ Set.- Sabato 11 febbraio: dalle ore 22 terzo veglione presso Salone del Comitato. Special guest DJ Cinelli.- Sabato 18 febbraio: ore 15:30 incontro carri allegorici in Corso umberto (presso ex scuole medie).Ore 16 partenza della sfilata e arrivo in Piazza Caduti per la Libertà. A seguire DJ Set con Alex.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook degli organizzatori e sulla pagina de I Sonaggiaos e s'Urzu di Ortueri