I mercatini di Natale a Cantarana

Informazioni, date e orari del mercatino di Natale a Cantarana

Calendario delle aperture

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Perso nel cuore del Monferrato, tra le colline e i corsi d'acqua del nord-ovest astigiano, è situato il comune di, piccolo paesino di circa 900 abitanti dove la tranquillità regna sovrana e le tradizioni non vengono mai dimenticate. Nonostante lee la quiete che lo contraddistingue, le occasioni di intrattenimento non mancano di certo e ilnon poteva che essere protagonista, anche qui, di una bella festa., presso i locali della Pro Loco riscaldati, vi attende il. Per l'evento è previsto un gustoso pranzo a base di gnocchi alle ore 12. La festa, organizzata dall'associazione "I Cerchi nell'Acqua di Cantarana" dura poi fino a sera e sarà ovviamente anche una splendida occasione per dedicarsi allo shopping natalizio, grazie alle tante idee regalo in esposizione: c'è di tutto, daglialla bigiotteria, passando per gli addobbi natalizi e molto altro.Aspettando il Natalesede della Pro Loco di Cantarana (Asti).4 dicembre 2022.dalle ore 9:30 alle 18:30 "Aspettando il Natale" presso i locali riscaldati della Pro Loco.Mercatino di Natale al chiuso a cura dell'Associazione "I Cerchi nell'acqua".Dalle ore 12 tagliere salumi/formaggi, gnocchi al ragù e dolci a cura della Pro Loco di Cantarana.Maggiori informazioni sul sito del Comune in auto da Milano prendere l'autostrada A21, uscire in direzione di Asti Ovest, continuare dritto in direzione di Torino/San Damiano, continuare sulla SS10 e seguire le indicazioni per Cantarana.Da Torino: prendere l'autostrada A21, uscire a Villanova, attraversare i comuni di Villanova d'Asti, Villafranca d'Asti, continuare sulla SS10 e seguire le indicazioni per Cantarana.Da Asti: in prossimità di Villafranca d'Asti, prendere la SP10A e seguire le indicazioni per Cantarana.In treno: stazione di Villafranca-Cantarana.