I mercatini di Natale a Darfo Boario Terme

Informazioni, date e orari dei mercatini

Calendario delle aperture

In occasione delle imminenti festività nataliziesi riempie di appuntamenti nell'ambito della manifestazione, in programma dal 26 novembre 2022 all'8 gennaio 2023.Sono tantissimi gli appuntamenti durante le feste: le luminarie si accendono dal 4 dicembre all'8 gennaio, mentre da sabato 26 novembre a nella zona del Palazzo dei Congressi troviamo laL'8 dicembre si svolge ilin Piazza Antica Fonte e Corso Italia, mentre non ci sono i veri e propri. Si possono però visitare idi sabato 4 dicembre e venerdì 6 gennaio in Piazza Aldo Moro (ore 8-13).Torna anche quest'anno il concorso del, la cui finale è prevista sabato 10 dicembre, con il taglio dei panettoni in concorso e l'assaggio.Il programma completo diè disponibile qui (pdf).A chi non è interessato solo allo shopping, ricordiamo che Darfo Boario Terme è una suggestiva cittadina della provincia di, incastonata nei bellissimi paesaggi verdeggianti dellaRicchissima di risorse storico-culturali, architetture religiose come la Chiesetta del Monastero del Sacro Cuore e architetture militari (il Castello di Gorzone e di Montecchio), il nome di Darfo Boario Terme è legato alla presenza di un sito archeologico importantissimo - il, già patrimonio UNESCO - oltre che alloche ne fa un centro rinomato per il turismo terapeutico.Natale in Musica - Mercatini di NatalePiazza Antica Fonte, Darfo Boario Terme (Brescia).4, 8 dicembre 2022 e 6 gennaio 2023.maggiori informazioni e programma completo sulla pagina ufficiale del Comune e sulla pagina Facebook della Pro Loco.: in auto con l'autostrada A4 (Milano/Venezia), uscita al casello di Bergamo o Seriate, proseguendo verso Lovere/Valle Camonica con la SS 42 e uscire a Cividate Camuno dove proseguire per Borno.In autobus partendo da Brescia con FNM Autoservizi , da Bergamo o Milano con SAB Autoservizi, da Borno con Autolinee S.A.B.B.A.In treno con Trenord in partenza da Brescia per Iseo-Edolo.