I mercatini di Natale a Cremona

Mercatini di Natale a Cremona

Calendario delle aperture

è una città lombarda, capoluogo di provincia, collocata nele lambita dalle acque delUn luogo ricco di storia, cultura, testimonianze architettoniche, una città dalle origini antichissime perchè fu fortificata dai Romani nel 218 a.C. quando il glorioso popolo venne a conoscenza dell'avanzata di Annibale proveniente dalla Spagna.E allora perchè non approfittare deiper conoscerla un po'?il Natale si aspetta con i suggestivinell'ambito dell'iniziativa "Le Strade del Gusto della Lombardia", in calendario domenica 1 dicembre 2019.La città si anima ovunque nel centro storico con bancarelle di prodotti tipici e idee regalo ma anche spettacoli ed eventi d'intrattenimento come la scuola di giocoleria con artisti di strada, la raccolta fondi a favore di Associazioni Onlus locali, il Raduno dei Babo Natle (ore 18) e il Christmas Karaoke con Big & Roby.Altri due eventi più piccoli si svolgono a Cremona nel weekend successivo, rispettivamente i, aperti domenica 8 dicembre alla Palestra di Cavatigozzi (via Grassi 8) dalle 10 alle 18, e il, allestito in Galleria 25 Aprile il 7 e 8 dicembre 2019 con espositori di vintage e artigianato.Ricordiamo inoltre che per il Natale a Cremona la specialità cittadina è il, che viene celebrato anche in un'appositanel mese di novembre.Le Strade del Gusto della Lombardia - Aspettando il NatalePiazza Stradivari, Cremona.domenica 1 dicembre 2019.dalle 9 alle 19:30.maggiori informazioni sull'evento Facebook Mercatini di Natale di CavatigozziPalestra di Cavatigozzi, via Grassi 8, Cremona.8 dicembre 2019.Dalle ore 10 mercatini di Natale;dalle 15 Aspettando Babbo Natale, animazione per bambini;dalle 17 vin brulè con panettone e musica.Chiusura ore 18.Vanitas' MarketGalleria 25 Aprile, Cremona.7-8 dicembre 2019.dalle 10 alle 20.Maggiori informazioni sul sito ufficiale