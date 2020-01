Il Carnevale di Gavoi è una delle tradizioni più rilevanti di questo paesino della Barbagia bagnato dal lago di Gusana.



La storia del Carnevale di Gavoi inizia in tempi antichi, visto che probabilmente deriva dai riti che venivano compiuti in onore di Dionisio, ancora prima della diffusione del cristianesimo: Dionisio era, due millenni fa, il dio del ciclo della natura e delle forze vitali, che veniva onorato per avere insegnato all'uomo come ricavare il vino.



La maschera tipica del Carnevale di Gavoi è Zizzarone, che è il re del Carnevale, il cui fantoccio viene bruciato in occasione della notte del martedì grasso, per salutare la festa e darle l'addio. Altre maschere della tradizione sono Marieddu e Marianna Frigonza, che sono rispettivamente il figlio e la moglie di Zizzarone, e che a loro volta finiscono sul rogo.



Il Carnevale di Gavoi prende il via il giovedì grasso (quest'anno il 20 febbraio 2020), noto come jobia lardajola (il nome deriva dal fatto che in questa ricorrenza si era soliti cucinare le fave con il lardo), quando si radunano centinaia di tamburini (sa sortilla 'e tumbarinos). I bambini sfilano insieme con gli adulti tenendo indosso sos cambales e sos cosinzos, vale a dire le scarpe tipiche con l'altrettanto caratteristico vestito di velluto.

Per le vie del centro del paese il corteo si snoda mentre i tamburi vengono fatti suonare all'impazzata, insieme con il triangolo di ferro battuto, su triangulu, il piffero di canna, su pipiolu, e la serraggia, su tumborro. La fine del Carnevale è segnata dal suono delle campane.

Carnevale Gavoese - Sortilla 'e TumbarinosGavoi (Nuoro).giovedì 20 febbraio 2020.il ritrovo della sortilla è alle 15 in Piazza San Gavino con i suonatori di tumbarinu e degli altri strumenti musicali, prima di diventare spontaneamente un corteo che girerà per il paese fino a notte fonda.gratuito.