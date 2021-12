I mercatini di Natale a Santa Margherita Ligure

Natale a Santa Margherita Ligure

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il Natale è ormai alle porte e anche quest'anno la cittadina diha deciso di festeggiarlo con una serie di iniziative, parte di un cartellone che si sviluppa dal 4 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.Non ci sono i mercatini di Natale in senso stretto, ma sotto l'albero acceso in Piazza Vittorio Veneto il programma prevede numerose inizative sia per gli adulti che per i bambini.In particolare, lapropone tanti momenti divertenti per i bambini con animazioni, laboratori, fiabe, spettacoli e giochi.è invece protagonista della mostra mercato "Il bello delle donne liguri, mostra di artigianato e pizzi al tombolo" dal 4 all'8 dicembre 2021, mentre il 6 gennaio "" al porto di Santa Margherita.varie location a Santa Margherita Ligure (Genova).dal 4 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.ingresso gratuito.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del Turismo e sulla pagina Facebook del Comune di Santa Margherita Ligure.in auto percorrendo l'autostrada A12. Si esce al casello di Rapallo e si seguono le indicazioni per Santa Margherita Ligure e Portofino.In treno: la Stazione di Santa Margherita Ligure - Portofino si trova sulla tratta Genova - La Spezia ed è servita da treni locali e a lunga percorrenza.In autobus: è possibile giungere a Santa Margherita da Recco, Rapallo, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante con le corriere del servizio di trasporto pubblico locale.sono disponibili circa 450 parcheggi pubblici a pagamento.