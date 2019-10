I mercatini di Natale a Cimego

Calendario delle aperture

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Se siete alla ricerca di una location suggestiva e di montagna dove ammirare dei bei mercatini e celebrare il Natale, Cimego potrebbe essere perfetta per voi.Questo piccolo comune di soli 400 abitanti nel cuore della, si presenta come un paese antico, pieno di storia e tradizioni che, a partire, verrà decorato a festa per celebrare il momento più magico dell'anno., il borgo medievale di Cimego, sarà in particolar modo il teatro di questa manifestazione natalizia che si comporrà non solo delle classiche casette in legno del, ma anche di tante interessanti iniziative, adatte davvero per tutti i gusti, come il presepe vivente e l'arrivo delle mitiche streghe di Cimego, che animeranno il paese con balli e rituali misteriosi.Il borgo sarà ricco di tanti stand dedicati all'della zona. Potrete assaggiare gli squisiti formaggi di montagna, le marmellate, i classici dolci natalizi, specialità gluten free e soprattutto, la protagonista di tutti gli inverni di montagna: la buonissimain tre specialità: carbonera, macafana e di patate.Dopo un buon piatto di polenta calda, potretegrazie ai tanti prodotti di artigianato esposti negli stand del borgo, sbizzarrirvi a cercare decorazioni natalizie o idee regalo: oggetti d'arredo, composizioni di fiori ma anche, la cui bravura vi sorprenderà.L'intrattenimento non sarà solo per gli adulti; ci sarà da divertirsi anche e soprattutto per i più piccoli, che avranno a disposizione una struttura tutta per loro dove cimentarsi in giochi, laboratori, spettacoli e canti di Natale.Infine, presso la tipica, nel cuore del borgo, sono previste visite guidate e laboratori per famiglie e bambini.borgo di Quartinago, Cimego (Trento).24 e 30 novembre, 1-7-8-14-15-21-22-28-29 dicembre 2019.dalle 9:30 alle 18:30.maggiori informazioni sul sito ufficiale in auto provenendo da sud (Autostrada A4, Milano-Venezia), dall'uscita di Brescia Est seguire le indicazioni per Madonna di Campiglio e Val Sabbia percorrendo la SS del Caffaro; si costeggia il Lago d'Idro e si raggiunge Ponte Caffaro, che immette nel Trentino e quindi in Valle del Chiese.Da nord-est (Autostrada A22, del Brennero): dall'uscita di Trento Nord seguire le indicazioni per Madonna di Campiglio fino a raggiungere Tione di Trento, dove poi si proseguirà in direzione Brescia immettendosi quindi in Valle del Chiese.Le stazioni ferroviarie più vicine sono quelle di Trento e Brescia.Da Trento: autobus di linea della Trentino Trasporti fino a Tione di Trento; quindi coincidenza con cambio in direzione Valle del Chiese.Da Brescia: autobus di linea della Trasporti Brescia fino a Vestone o Ponte Caffaro; quindi cambio e coincidenza con la Trentino Trasporti in direzione Valle del Chiese.Gli aeroporti più vicini sono quelli di Bergamo, Verona, Milano Linate e Malpensa, Venezia.