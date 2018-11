I mercatini di Natale a Pedavena

Mercatini di Natale di Pedavena

Calendario delle aperture

Novembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

si veste a festa in occasione dei prossimi mercatini di Natale che animeranno il Parco della Birreria.Nei giornie poi ilsi svolgerà un mercatino natalizio con tante bancarelle che richiameranno i visitatori con addobbi tipici del periodo, ma anche con prodotti di artigianato ed enogastronomia locale.Glistand propongono articoli diversi tra cui scegliere per fare i regali o semplicemente per decorare l'albero o il presepe, ma anche per arricchire la tavola dei giorni di festa con le squisitezze del territorio.Oltre alle bancarelle tra luci, colori e musiche natalizie, ci saranno alcuni appuntamenti speciali da non perdere.Il, per esempio, si svolgerà la tradizionale, durante la quale i partecipanti, travestiti da Santa Claus, dovranno percorrere il tragitto che parte e arriva vicino allo stabilimento della, attraversando le vie più belle e suggestive della cittadina. L’appuntamento per i podisti-Babbo Natale è per le 10, nel piazzale della fabbrica della birra.Il 6 gennaio, invece, sarà la volta dellache, in maniera analoga alla manifestazione appena citata, vedrà coinvolti cittadini e turisti in una corsa in costume, stavolta nei panni della famosa strega portatrice di dolcetti o carbone. La corsa accoglie siacon tanta voglia di divertirsi, passare una giornata all’aria aperta e divertirsi con familiari e amici in un clima di festa, attraverso le vie di Pedavena . L’abbigliamento da Befana più bello, inoltre, riceverà un premio.Tante occasioni di divertimento, dunque, per famiglie e visitatori che vogliono farsi travolgere dall’atmosfera di festa deitra musica, buon cibo, bancarelle ed eventi.Parco della Birreria, Pedavena (Belluno).18 e 25 novembre, poi il 2-8-9-16-23 dicembre 2018.dalle 10 alle 18:30.tutte le informazioni sul sito ufficiale