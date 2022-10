I mercatini di Natale a Chiusa in Alto Adige

Informazioni utili, date e orari del mercatino

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Tra i mercatini di Natale che ogni anno richiamano tanti visitatori sulle Alpi altoatesine merita un posto particolare quello di Chiusa (Klausen in tedesco), uno dei, nella Valle Isarco.Ilsi svolge nei weekend d'Avvento(vedi calendario delle aperture nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo) in un'atmosfera magica pervasa da un tocco medievale, anche grazie all'ambientazione tra i vicoli del paese che danno l'impressione di fare un salto indietro nel tempo.Per l'occasione, che sarà illuminato unicamente dache contribuiranno a rendere l'atmosfera ancora più soffusa e surreale.Nel rispetto delle norme sanitarie in vigore si può girare tra le bancarelle che vendono oggetti artigianali e offrono tipiche pietanze del posto come i dolci natalizi, lo speck e le castagne col vino.Mercatino di Natale Medievale a Chiusacentro storico di Chiusa (Bolzano).25-26-27 novembre, 2-3-4, 8-9-10-11, 16-17-18, 23-24 dicembre 2022.dalle ore 10 alle 19.Il 24 dicembre chiude alle ore 12.Maggiori informazioni sul sito ufficiale per raggiungere Chiusa in macchina bisogna imboccare l'uscita Chiusa/Val Gardena sull'autostrada A22 Verona-Brennero. Per chi arriva in treno, bisogna scendere alle stazioni di Bressanone o Bolzano, da lì partono ogni 30 minuti dei treni regionali per Chiusa. Ci sono anche delle navette e degli autobus che dalla stazione portano a Chiusa.Per chi vuole arrivare in aereo, l'aeroporto più vicino è quello di Bolzano, che dista circa 30 km.