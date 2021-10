I mercatini di Natale a Lagundo in Alto Adige

Mercatini di Natale di Lagundo

Calendario delle aperture

Novembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ilche viene organizzato ogni anno a(Algund), è il luogo ideale per assaporare le atmosfere natalizie assieme alla famiglia lontani da qualsiasi preoccupazione nonché dal caos cittadino. Ledecorate creano uno scenario da favola nel quale è bello poter immergersi per qualche piacevole ora.Al mercatino di Natale di Lagundo , in programma(vedi specchietto riepilogativo in fondo all'articolo per le giornate di apertura) si possono assaggiare iche solitamente vengono realizzati nel periodo dell’Avvento.Il palato si addolcisce concedendosi qualche peccato di gola seguito da un ottimo vin brulé preparato al momento.Gli artigiani presenti con le loro bancarelle proporrannoda regalare o da regalarsi. I giocattoli in legno e le decorazioni per la casa sono solitamente fra gli articoli più ricercati da parte di chi arriva da fuori regione.Il mercatino verrà allestito nella, un luogo molto suggestivo che rende l’atmosfera ancora più intima e bella da vivere.Per chi ama il pattinaggio sul ghiaccio sarà posizionata in loco anche una. Musicisti e artisti di strada animeranno i lunghi pomeriggi coinvolgendo tutti con canti, balli e un pizzico di comicità.Per il 2019 un trenino natalizio collegherà gratuitamente il mercatino di Lagundo con quello di Merano Piazza della Chiesa, Lagundo (Bolzano).dal 26 novembre 2021 al 2 gennaio 2022 solo il venerdì, sabato, domenica e festivi.venerdì dalle 15 alle 19;sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19;maggiori informazioni sul sito ufficiale : percorrere la A22 del Brennero e uscire a Bolzano Sud.Dopo il casello immettersi sulla superstrada Bolzano -Merano e uscire a Lagundo per proseguire poi verso il centro cittadino.Foto di Daniela Prossliner