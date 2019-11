I mercatini di Natale a Frascati

Mercatini di Natale a Frascati

Calendario delle aperture

La città diin questi giorni è all’opera per realizzare uno deipiù suggestivi deiA partire dall'1 dicembre 2019 e fino al 6 gennaio 2020 sarà possibile passeggiare e respirare le atmosfere natalizie tra le caratteristiche bancarelle in legno che vendono artigianato, addobbi natalizi, bigiotteria, prodotti tipici e idee regalo; un luogo piacevole dove trascorrere qualche ora assieme alla famiglia o facendo shopping in vista delle feste.Frascati (Roma).dall'1 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.Frascati si trova a soli 20 km di distanza da Roma . Per raggiungere la città in auto si può imboccare l’uscita 21-22 del Grande Raccordo Anulare e da lì prendere via Tuscolana in direzione Frascati.Provenendo da sud si può scegliere l’uscita Monteporzio Catone della A1 Roma-Napoli e poi seguire le indicazioni stradali per Frascati.