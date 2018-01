Il Carnevale di Frascati

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Frascati

Ildi Frascati è uno degli appuntamenti più attesi in tutto il Lazio dai bambini e dagli adulti che desiderano concedersi qualche festeggiamento prima dell'arrivo della Quaresima.Le sfilate carnascialesche vengono organizzate nell'arco di una decina di giorni, con i classici carri allegorici e le maschere tradizionali. Il corteo viene aperto dalla, che porta con sé le chiavi della città che ha ricevuto in dono dal sindaco.Naturalmente, sono ii grandi protagonisti di tutta la manifestazione, anche per merito del diretto coinvolgimento degli asili e delle scuole del territorio. La tradizione tuscolana viene esaltata in ogni suo aspetto, con generazioni diverse che si uniscono per tramandare e apprendere storie divertenti e leggende.Il ricco programma di eventi include, tra l'altro,e la presenza diche partono da Corso Italia e giungono in Piazza Marconi dopo aver fatto tappa in Piazza San Pietro e in Piazza Roma.Laè il momento clou della manifestazione.Trache vengono proiettate sulla, Palazzo Marconi, è proprio ilil momento che cattura l'attenzione di tutti: un Pulcinella alto quasi cinque metri e dalle doti virili piuttosto voluminose, sempre all'insegna della goliardia, viene portato in processione e, una volta giunto in Piazza Marconi con un gran numero di curiosi al seguito, viene cremato a testimonianza della conclusione del periodo di festa.in centro a Frascati (provincia di Roma ).sfilate il 4-8-11-13 febbraio 2018.maggiori informazioni sulla pagina Facebook ufficiale.er giungere in auto è necessario percorrere l'autostrada del sole, uscire a Monte Porzio Catone e seguire le indicazioni; provenendo dal Grande Raccordo Anulare l'uscita da prendere è la 21 - 22, Anagnina - Tuscolana, e si continua poi lungo la via Tuscolana.Usando i mezzi pubblici, si può scegliere tra il treno, con collegamenti con la stazione Roma Termini, o il bus, con l'autolinea CO.TRA.L che parte della stazione Anagnina della linea A della metro.Scopri tutti i Carnevali del Lazio