La Fiera dei Sapori a Frascati

Le degustazioni

Ci sono mille motivi per trascorrere untra i paesaggi dei Castelli Romani , e uno di questi è sicuramente l', per molti il vero punto forte di questo territorio alle porte di Roma E proprio per gustare ledi questa splendida regione che dal, a Frascati , si svolgerà la Fiera dei Sapori 2019 , un grande evento enogastronomico dove degustare ed amare vini e prodotti tipici dei Castelli Romani.

Ben 8 aree tematiche di degustazione, dove ognuno potrà dare libero spazio alla sua voglia di cose buone: ci sarà l'area dedicata ai primi piatti della tradizione laziale, passando per i migliori secondi piatti dei Castelli Romani. Spazio anche per una sezione dedicata ai fritti, un'altra alla norcineria, una dedicata ai dolci tipici, e ovviamento un'area per il Vino dei Castelli, quella delle birre artigianali ed un'area dedicata alle proposte vegetariane.



Si potrà accedere alle aree degustazioni acquistando i gettoni dal valore unitario di 1 euro: troverete i prezzi di ciascun assaggio presso le singole aree di degustazione.

Il mercato della Terra

Attività e appuntamenti tematici

Non solo, a Frascati troverete una novità importante: il, curato dal presidio Slow Food Frascati e Terre TuscolaneSarà un'occasione unica perla realtà produttiva del territorio, che ogni giorno lavora per portare sulle tavole dei consumatori prodotti ispirati ai principi della filiera corta e del chilometro 0.



Altra grande novità di Fiera dei Sapori saranno gli appuntamenti tematici e le esperienze, dove immergersi in un mondo di scoperte a 360 gradi.



Si inizierà con gli showcooking a cura dei migliori chef del territorio, che sveleranno trucchi e segreti delle loro cucine, passando per le Winelounge dove approfondire la conoscenza del vino. Spazio anche ai laboratori sui prodotti del territorio e le immancabili visite guidate tra i monumenti e le bellezze naturali della cittadina alle porte di Roma.

Gli ospiti

Informazioni utili per visitare la Fiera dei Sapori di Frascati

Calendario delle aperture

Settembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Tanti gli ospiti che prenderanno parte a Fiera dei Sapori 2019, a cominciare dal gradito ritorno delloche terrà una lezione di base su un ingrediente tipico della cucina di zona: le patate.Gli showcooking e le attività tematiche saranno presentati da tre nomi molto conosciuti dagli amanti della cucina: il(già protagonista di Masterchef Italia), la food writere il giornalistaFiera dei Sapori 2019centro storico di Frascati dal 20 al 22 settembre 2019venerdì dalle 18 alle 23, sabato dalle 11 alle 23, domenica dalle 11 alle 22