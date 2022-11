I mercatini di Natale a Mombaroccio

Informazioni, date, orari e prezzi del mercatino di Natale

Come ogni annosi prepara all'inaugurazione dei suoiche si svolgono ognivestendosi a festa con addobbi, lucine e decorazioni posizionate in tutta la cittadina.L’che svetta insi accenderà con mille luci colorate. È questa l’atmosfera di festa e convivialità che i visitatori potranno vivere entrando nel borgo.Mombaroccio si trova sulle colline pesaresi e il suo castello ubicato a 325 metri sul livello del mare è ben visibile anche a grande distanza. Lerealizzate nel Quattrocento ancora cingono il borgo regalandogli un aspetto romantico e un’atmosfera quasi surreale resa tale proprio dai mercatini natalizi.“Natale A Mombaroccio” propone un programma davvero ricco di appuntamenti, che spaziano dalcon le casette in legno lungo la via principale e la piazza agli eventi culturali, dalle specialità gastronomiche del Chiostro dei Sapori alle attrazioni per i bambini, che possono divertirsi visitando ladove si svolge il laboratorio delOgni sera, al tramonto, sarà inoltre possibile assistere allo spettacolo della "artificiale che imbiancherà la piazza (in tutte le giornate dell’evento alle ore 16:30-17:30-19 ).All’imbrunire, inoltre, i pastori e i tre Re Magi accompagnati dal suono della zampogna s’incamminano per le vie del borgo fino a giungere alla capanna della Natività, dove fanno visita alla Sacra Famiglia e, attorno a loro, si svolge la vita degli artigiani di quel tempo antico.Natale a Mombarocciocentro storico di Mombaroccio (provincia di Pesaro e Urbino).26-27 novembre e 3-4-8-10-11 dicembre 2022.ingresso 4 € ogni giorno.Bambini fino a 12 anni gratis.dalle ore 10 alle 20.nelle date di apertura, la giornata prevede:dalle ore 10 mercatini di artigianato e dei prodotti tipici, attrazioni e punti ristoro;ore 15 “Il Laboratorio del Pifferaio Magico” all’interno della Casa di Babbo Natale;ore 16:30, 17:30 e 19 la “Magica Nevicata” in Piazza Barocci.Oltre al programma comune, il 26 novembre alle ore 15:30 inaugurazione della manifestazione, taglio del nastro a Porta Maggiore alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.Ore 16:15 accensione dell'albero di Natale e primo spettacolo della “Magica Nevicata” in Piazza Barocci.Maggiori informazioni sul sito ufficiale o sulla pagina Facebook dedicata.Mombaroccio è facilmente raggiungibile sia dache daimboccando le uscite della A14. Basta seguire la cartellonistica stradale e dopo soli 18 Km si entra nella cittadina.