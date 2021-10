I mercatini di Natale a Castione della Presolana

Mercatini di Natale a Castione della Presolana

Calendario delle aperture

Anche quest'anno,(vedi tabella in fondo per le date esatte) tornano le manifestazioni del Natale a Castione della Presolana , paese molto suggestivo del bergamasco, alle spalle del Lago d'Iseo Tanto in paese, quanto nella, i mercatini natalizi e altri eventi sapranno far divertire adulti e bambini.In occasione dell'inizio del periodo d'Avvento si darà il via alle festività, con Babbo Natale e una corte di elfi che accenderanno con luci colorate il grande abete in piazza e l'apertura delle casette. Queste ultime esporranno e metteranno in vendita, dai casoncelli (ravioli con carne) agli strinù (arrosticini), fino ai bretzel, formaggi, vini e naturalmente tanto vin brulè per riscaldarsi dal freddo.Oltre alle specialità gastronomiche, le tipiche casette natalizie venderanno oggetti di artigianato di qualità, decori per l'albero, addobbi per la casa, tessuti, cappelli, maglioncini, pantofole e tutto ciò che può rendere più allegro il Natale con mille idee regalo.si celebra il Natale con l'inziativa "Borgo degli Antichi Mestieri", e quale occasione migliore della Natività può essere adatta allo scopo?Accanto alla Capanna della Natività, infatti, i visitatori potranno osservare al lavoro tanti artigiani: chi scolpisce pietra o legno, chi lavora il rame o la paglia, chi ancora si appresta a filare la lana, ricordando attività che oggi purtroppo stanno scomparendo.Non mancheranno ovviamente i laboratori e le bancarelle con i prodotti del Natale, le specialità gastronomiche e le animazioni a tema anche per i bambini .in Piazza Donizetti nella frazione di Bratto-Dorga,in Piazza Roma a Castione della Presolana (Bergamo).20-21-27-28 novembre e 4-5-5-7-8--11-12-18-19 dicembre 2021.Mercatini di Natale e Borgo degli antichi Mestieri- il sabato dalle 10.30 alle 20.30 in Piazza Donizetti a Bratto-Dorga e Piazza Roma a Castione;- la domenica dalle 10 alle 19 in Piazza Donizetti a Bratto-Dorga e Piazza Roma a Castione;Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell'ente turistico.: in auto con l'autostrada A4 (Milano-Venezia), uscita Bergamo. Seguire indicazioni per Valle Seriana e poi Castione della Presolana.Dalla stazione di Bergamo si prosegue in bus (Sab autoservizi) o in auto.In bus: da Milano o da Bergamo, bus della Sab autoservizi verso Valle Seriana e Castione della Presolana.a Castione si trovano molti parcheggi liberi, non a pagamento. In particolare segnaliamo un'area attrezzata molto ampia (adatta anche ai camper) in località Colle Vareno, nei pressi degli impianti sciistici.