Franciacorta in Fiore al borgo antico di Bornato

Informazioni, date e orari di Franciacorta in Fiore

Calendario delle aperture

Maggio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

è una rassegna dedicata al mondo del verde e della terra. Quella di quest’anno è la XXV edizione e si svolge nel weekend del, quando tantissimi produttori ed espositori del verde provenienti da tutta Italia si ritrovano al(comune di Cazzago San Martino , provincia di Brescia ) per presentare al pubblico il meglio delle loro proposte.è il tema di questa nuova edizione di Franciacorta in Fiore, che vuole celebrare la bellezza dei fiori e l’importanza degli insetti impollinatori.Il ricchissimo programma diconsente di approfondire la bellezza e la cultura della Franciacorta . Non solo: nelle cantine aperte del borgo antico si possono gustare i vini e le eccellenze del territorio. Del resto, siamo nella, di un vino rinomato in tutto il mondo, dove le cantine sono parte integrante della realtà locale, ma questa è anche una zona dove si ama la buona cucina: i fiori edibili e le piante aromatiche esposte alla rassegna sono le stesse che vengono utilizzate in cucina e che abbinate all’ottimo vino danno vita a incredibili esperienze di piacere.Come sempre, in fiera sono presenti tantissime aziende del. Oltre alla vendita, gli espositori saranno al servizio del pubblico per consigli e indicazioni in materia di cura del proprio angolo verde domestico.Inoltre, dal 26 aprile al 19 maggio, i comuni di Terra della Franciacorta che aderiscono all’iniziativa “” allestiranno splendide istallazioni floreali mellifere progettate e realizzate da florovivaisti qualificati, con lo scopo di mostrare al grande pubblico come è possibile coniugare facilmente bellezza ed ecosostenibilità.Segnaliamo infine che, in attesa dell’evento, il Comune di Cazzago San Martino organizza “Aspettando Franciacorta in Fiore”, in programma l’11-12 maggio con spettacoli e iniziative.: Franciacorta in Fiore: borgo antico di Bornato, fraz. di Cazzago San Martino (Brescia).: dal 17 al 19 maggio 2024.- Biglietto intero 7 € (acquisto in loco), residenti di Cazzago San Martino 2 € (domenica pomeriggio ingresso gratuito dalle ore 13).- Biglietto ridotto 4 € (soci FAI, UNPLI, abbonati a “Vita in Campagna”).- Biglietti online: intero 7 € + prevendita 1 € / ridotto soci FAI, UNPLI, abbonati a “Vita in Campagna” 4 € + prevendita 1 € / Biglietto cumulativo: visita Antica Pieve + ingresso rassegna 10 € + prevendita 1 €.Ingresso gratuito per diversamente abili e accompagnatore, ragazzi fino 14 anni e stampa.Sono disponibili anche altre soluzioni.: venerdì ore 11-19:30;sabato e domenica ore 9:30-19.: maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.: in treno liinea Milano-Venezia, cambio a Brescia, poi linea Brescia-Iseo e fermata Bornato-Calino.In auto dall’autostrada A4 uscire a Rovato / Ospitaletto. Dall’autostrada BreBeMi uscire a Castrezzato Est.