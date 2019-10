Il mercatino gastronomico di Natale a Obernai in Alsazia

Informazioni utili

Se siete alla ricerca di un paesino tranquillo, dall'atmosfera antica e dove la festa è all'insegna del folclore per celebrare il periodo prenatalizio, non potrete perdervi il Mercatino gastronomico di Natale di Obernai , pittoresco comune che del folclore alsaziano rappresenta un vero e proprio emblema.Piccolo borgo citato fra i cento più belli di Francia , Obernai vi stupirà con i suoi antichi palazzi, i cortili nascosti e l'architettura tipica alsaziana, in una cornice che sotto Natale diventa a dir poco fiabesca.In questa atmosfera dove si respirano Medioevo e Rinascimento, si tiene ogni anno un pittorescocon tanti chalet di legno distribuiti su tre piazze del centro e dedicati alle migliori opere d'artigianato locali, ma soprattutto allaalsaziana. Come in ogni terra di confine, i piatti tipici alsaziani risentono di varie contaminazioni e possono definirsi una splendida sintesi tra cucina francese e tedesca.Potrà capitarvi di assaggiare prodotti come i bretzel o la tarte flambée, senza dimenticare i classici e sempreverdi, tradizione simbolo di molti paesi centro e nordeuropei, in cui i profumi di cannella e panpepato non mancano mai. L'Alsazia non è certo esente da ciò e dunque vi troverete senza dubbio ad assaggiare i famosi bredele, tipici dolcetti solitamente a base di burro e cannella.Passeggiando tra le suggestive casette in legnorespirerete profumo di spezie ma anche di vin brulè, meglio definito come vin chaud, e ammirerete il patrimonio architettonico di questo splendido borgo nel cuore dellaalsaziana, di cui non potrete perdervi la vecchia, iduecenteschi e la chiesa neogotica diDopo aver assaggiato gli squisiti prodotti tipici e aver ammirato le bellezze di questo bel borgo potrete anche concedervi un po' di shopping natalizio. Se infatti il mercatino diè esclusivamente dedicato alle prelibatezze gastronomiche, le casette diespongono anche creazioni d'artigianato, decorazioni natalizie, candele fatte a mano e molti altri prodotti unici che regaleranno alla vostra casa un tocco di folclore tipico della magia del Natale in Alsazia.Mercatino gastronomico di Natale a Obernai - Marché de Noël, de la Gastronomie et de l'Artisanatcentro storico di Obernai (Francia).dal 23 novembre al 31 dicembre 2019.dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 19;venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 20.Il 24 e 31 dicembre il mercato chiude alle 16.Chiuso il 25 dicembre.maggiori informazioni sul sito ufficiale in auto è possibile raggiungere Obernai direttamente dalle principali arterie autostradali. Dall'Italia il percorso più breve è il tratto Milano-Mulhouse, la prima grande città dell'Alsazia.In treno: Obernai è situata sulla linea ferroviaria Sélestat-Strasburgo, dunque a meno di tre ore da Parigi, grazie al "TGV Est Européen"In aereo: Obernai si trova a soli 25 km a sud-ovest di Strasburgo e a 15 minuti dall'aeroporto internazionale di Strasburgo Entzheim.Parking des Remparts - Rue de l'Abbé Oesterle, 67210 Obernai - Francia.