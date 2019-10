I mercatini di Natale ad Angers

Mercatini di Natale ad Angers

Nella regione della Loira , nel nord ovest della Francia , si trova Angers , antica capitale dell’Angiò.A Natale, dopo aver visitato il fastoso e bicolore Château des ducs d'Anjou e la grande cattedrale intreccio di stile romano, gotico e rinascimentale, è possibile godersi le feste camminando fra le tante bancarelle cheriempiranno la città.Più esattamente, i luoghi interessati sono, entrambe nel centro storico. Qui gli espositori, accuratamente selezionati, proporranno oggetti pregiati, giocattoli in legno, decorazioni natalizie e prodotti gastronomici di grande qualità. I veri e propri artigiani invece saranno riuniti in, dove si trova ilSorseggiando vin brulé e mangiando caldarroste sarà possibile visitare una importante città, culla di una delle più rilevanti famiglie della storia europea, quella degli Angiò.Anchenon mancherà l’appuntamento e si fermerà qui per incontrare i più piccini, i quali potranno poi passare momenti indimenticabili nell’mentre i grandi si dedicano agli acquisti.Questo atteso appuntamento si apre con il bellissimo spettacolo dell’accensione delle luci davanti alNon mancheranno infine le animazioni, idi argilla, di gomma, di trucco e tanto altro ancora.Chiunque abbia in mente di volare in Francia per le festività, non può perdersi l’appuntamento con “Soleils d’hiver” ad Angers.Marché de Noël Angers - Soleils d’hiverPlace du Ralliement e Rue Lenepveu, Angers (Francia).dal 29 novembre al 31 dicembre 2019.dal 29 novembre al 23 dicembre aperto dalla domenica al mercoledì ore 11-20;giovedì e venerdì ore 11-21;sabato 11-22;24 dicembre ore 11-18;25 dicembre ore 15-20;Dal 26 dicembre in poi aperto ore 11-20 tranne il 31 dicembre (ore 11-18).tutte le informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.Angers si trova a quasi 1000 km dal confine con l’Italia, tra Nantes e Tours L’aeroporto più vicino è quello di Nantes - Atlantique.Ad Angers c'è anche una stazione dei treni. Dista 35 minuti da Nantes , 90 minuti da Parigi e 4 ore da Lione.