I mercatini di Natale a Pisa

Informazioni utili per visitare i mercatini di Natale di Pisa

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

In occasione delle festività natalizie atorna come sempre l'appuntamento con iclassiciin centro città, assieme a un ricco programma di appuntamenti organizzato dal Comune racchiuso nel cartellone di eventi "" dall'8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.L'8 dicembre si sono accesi gli alberi di Natale allestiti in diverse piazze (il principale è in Piazza XX Settembre) e della costa.li troviamo indal 6 dicembre fino al 6 gennaio assieme alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, mentre altri mercatini sono in Piazza del Carmine (fino al 24 dicembre) e alle(fino al 24 dicembre). Ancora, inc'è il mercatino degli “operatori dell’ingegno” (5-8-13-16 dicembre 2021), e inc'è posto per i mercati natalizi domenica 5 dicembre, mercoledì 8 dicembre, domenica 12 dicembre, domenica 19 dicembre.In Largo Ciro Menotti, infine, ecco “” fino al 6 gennaio 2022.Oltre ai mercatini di Natale, il cartellone "Natale di Stelle" propone tanti appuntamenti, animazioni, parate, street band, spettacoli teatrali e il concerto diper la festa di Capodanno dalle ore 22:30 alle 23:45 in Piazza dei Cavalieri. A seguire, brindisi e auguri, poi dj set fino alle 2 a.m.In città è aperto anche loin via San Lorenzo n°78, che dal 26 novembre al 24 dicembre 2021 (chiuso il lunedì) ofrre la possibilità di fare un gesto concreto di solidarietà.Per i bambini, invece, l'appuntamento più atteso è quello che si svolge agli Arsenali Repubblicani, dove quest'anno è di scena: giochi, laboratori, l'ufficio postale per spedire le lettere e soprattutto la possibilità di incontrare Babbo Natale in persona.dal 6 al 24 dicembre 2021.Logge di Banchi (tra via di Banchi e Piazza XX Settembre), Pisa.dalle 9 alle 20.dal 6 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.Piazza Vittorio Emanuele II, Pisa.Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale del Comune.via San Lorenzo n°78, Pisa.dal 26 novembre al 24 dicembre 2021.dal martedì al venerdì ore 15-20;sabato e domenicaore 10-20;lunedì chiuso.Maggiori informazioni sul programma dettagliato sulla pagina ufficiale