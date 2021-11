Candele a Candelara il mercatino di Natale del borgo marchigiano

Il mercatino di Natale e gli altri appuntamenti

tona nel 2021 con una 18° edizione ripensata e ridimensionata per fronteggiare la pandemia. La festa dedicata alleha luogo nell'anticodi, che si trasforma in una coinvolgente location all'insegna del calore e della luce delle candele.La località marchigiana si confermain Italia, grazie anche alle suggestive leggende che narrano le sue origini. Secondo gli studiosi, molti secoli or sono un signore difece accendere tre candele in altrettanti posti del borgo, asserendo che il luogo in cui la candela avrebbe resistito più a lungo senza spegnersi sarebbe stato da lui scelto per costruire il suo castello, sorto a ovest della Pieve.Un luogo pieno di storia che per sette giornate () vede le sue luci elettriche spegnersi per un quarto d'ora due volte al giorno (alle 17:30 e alle 18:30) e lasciare posto a migliaia di candele.Gli ospiti possono assaporare la magica atmosfera natalizia di Candelara passeggiando per le vie di uno deitraper i più piccoli.Sono tante le attrazioni di quest'anno. Tra le molte, ritroviamo la, dove i bambini possono divertirsi a realizzare addobbi e incontrare Babbo Natale per consegnargli le proprie letterine.Ci sono oltre sessanta casette in legno per unselezionato che ha come protagoniste le candele di ogni forma e profumo. Allo stesso tempo, è possibile comprare anche oggetti artigianali e artistici a tema natalizio. Gli espositori che di solito si trovavano attorno alle mura del castello, quest'anno si concentrano in un nuovo spazio più visibile, fruibile e agevole per tutti sotto la cinta muraria.Dopo l’arco d’ingresso al castello, le sculture in ferro battuto che rappresentano i personaggi della natività che con le loro sagome ornate da centinaia di candeline, disegnano i protagonisti del presepe nella via del borgo.All’ingresso della manifestazione si trova una torre e la corona d’Avvento con le quattro tematiche luminose legate alle domeniche precedenti il Natale, posizionate su quattro piani, che danno il benvenuto ai visitatori.Gli standallestiti per l'occasione permettono inoltre di assaggiare i piatti tradizionali locali, affiancati dalla presenza immancabile dello street food.Per chi vuole unire la passione per le tradizioni natalizie alla visita di questi luoghi, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Candelara,e altri territori della provincia, infatti, si uniscono in un simbolico gemellaggio all'insegna dell'arte. Tra le visite guidate più interessanti segnaliamo quella alla Pieve Santo Stefano del XII secolo, ma durante la festa sarà aperto anche il Museo del telaio e del ricamo dove riscoprire la tradizione della lavorazione di tessuti con gli antichi telai di inzio Novecento.Ricordiamo infine che l'ingresso alla manifestazione è permesso solo con la mascherina e ilCandele a CandelaraCandelara (Pesaro e Urbino).27-28 novembre, 4-5-8-11-12 dicembre 2021.4 euro.dalle ore 10 alle 20.Maggiori informazioni sul sito ufficiale in treno, dalla stazione FS di Pesaro, prendere la navetta gratuita per Candelara.In auto o autobus: all'uscita dell'autostrada A14 per Pesaro-Urbino, dirigersi verso il centro, prendere la strada interquartieri verso Fano e alla terza rotatoria svoltare a destra per Candelara. Proseguire fino a località Ponte Valle e poi svoltare a sinistra per Candelara.servizio bus gratuiti che collega ogni 20 minuti i parcheggi e la città di Pesaro al centro di Candelara: accesso riservato a bus turistici con prenotazione.Quattro aree di sosta per camperisti:- Villa Berloni, a Candelara.- Parcheggio del Campus scolastico di via Nanterre (Zona Cinque Torri) a Pesaro.- Parcheggio di via dell'Acquedotto a Pesaro.- Area camping Norina in via Marina Ardizia 181 Km. 244 S.S. Adriatica (tra Pesaro e Fano).Il parcheggio pullman a Candelara ha un costo di 30 € (fino a esaurimento dei posti disponibili e con prenotazione obbligatoria).