I mercatini di Natale ad Albosaggia in Valtellina

Mercatini di Natale di Albosaggia

Calendario delle aperture

Come da tradizione, anche quest’anno ad Albosaggia verranno allestiti gli incantevoliPer due giornate, il, la località Centro del comune ai piedi del, si trasforma. Le luci dei mercatini natalizi illuminano infatti tutto il paese, accogliendo calorosamente i visitatori ai piedi delle Alpi Orobie.Saranno oltre cento gli espositori nelle giornate di sabato e domenica che accompagneranno gli avventori mentre camminano nelle le vie, curiosando fra le bancarelle di artigianato locale.Sarà piacevole seguire i profumi dei dolci, dei formaggi e dei vini tipici bosaggini e valtellinesi; è sicuramente il modo perfetto per immergersi nell’e prepararsi al meglio per le festività.Fra uno spettacolo di giocoleria e le fiamme dei mangiafuoco, i bambini potranno incontrare, a bordo della sua slitta, a cui potranno lasciare la propria letterina.Al termine dell’evento verrà poi eletta la, scelta fra le figure femminili di Albosaggia che più si sono impegnate nel sociale e nella promozione della cultura.Insomma, in questo, tipico dei piccoli paesi, sarà possibile tornare bambini e far sognare chi piccolo è ancora.Sperando magari in un'abbondante nevicata, i giochi di luce e i profumi di zenzero, cannella, agrumi e allora renderanno un paesaggio già affascinante ancora più bello, trasformandolo in unloc.Centro, Albosaggia (Sondrio).15 e 16 dicembre 2018.dalle 12 alle 20.: Albosaggia si trova a sud di Sondrio , alla sinistra idrografica del fiume Adda, versante nord delle Alpi Orobie. Si raggiunge lungo la SS38 da Morbegno oppure arrivando dalla Val Camonica attraverso il passo dell'Aprica.per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della Fondazione Albosaggia, responsabile dell'evento.